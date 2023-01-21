Мужчина украл украинский флаг со здания в микрорайоне Югла, а затем попытался перевезти его в Берги на общественном транспорте, сообщает Degpunktā.
Видео ⟩ "Я хотел повесить его в другом месте": мужчина на Югле пытался украсть украинский флаг
Программ сообщает, что мужчина украл украинский флаг, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Муниципальная полиция получила вызов на место происшествия, а по прибытии на место обнаружила отсутствие одного флага.
Полиция обошла ближайший район, но не нашли флага. Позже в продуктовом магазине им объяснили, что не так давно мужчина сел в общественный транспорт с украинским флагом.
Полиция решила ехать по направлению маршрута общественного транспорта, чтобы поймать вора. Для этого они остановили троллейбус.
"Я взял флаг, чтобы повесить его в другом месте. Я выступаю в защиту Украины. Я сам живу в Берги, хотел повесить его в другом месте. Я немного выпил, да", - пытался объяснить свои действия мужчина.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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