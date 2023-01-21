ЧВК "Вагнер" "буквально бросает тела в мясорубку", чтобы захватить Бахмут и соседний город Соледар, заявил спикер Совета национальной Безопасности США Джон Кирби.
США: Пригожин "бросает тела в мясорубку" под Бахмутом
"Даже если бы они преуспели в Бахмуте и Соледаре, это не изменило бы стратегическую динамику на поле боя. Это не отбросило бы украинцев к точке, где они внезапно окажутся в невыгодном положении и проиграют", - сказал Кирби.
Украина не должна сосредотачиваться на защите Бахмута любой ценой, а вместо этого должна использовать возможность для подготовки крупномасштабного контрнаступления против российских войск, заявил в пятницу, 20 января, высокопоставленный представитель США на условиях анонимности.
Промышленный город Бахмут стал эпицентром войны на востоке Украины, характеризующейся сильными артиллерийскими ударами, медленным продвижением и большими потерями с обеих сторон.
Бахмут также считается важным политическим символом. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут в декабре, незадолго до своего визита в Вашингтон.
Высокопоставленный чиновник в администрации президента США заявил, что сосредоточение внимания на Бахмуте мешает решению важнейшей задачи Украины по подготовке к весеннему наступлению для достижения значительных успехов против российских войск на юге страны.
Чиновник сказал, что время в Бахмуте играет на руку России, потому что у нее больше артиллерийских ресурсов и намного больше солдат. Он признал, что победа российских войск в Бахмуте не будет означать существенных изменений в войне, поскольку украинские войска отступят на хорошо защищенные позиции.
Представитель администрации Байдена сказал, что Украина должна переориентироваться. Вместо того, чтобы тратить так много войск и боеприпасов на стратегически неважную цель, США советуют Украине вывести эти силы с поля боя. А потом присоединить их к программам обучения под руководством США, чтобы создать более квалифицированные и хорошо вооруженные силы, способные начать наступление на юге.
Чиновник подчеркнул, что для этого контрнаступления в Украину доставляется вооружение, в том числе несколько сотен бронетехники только на этой неделе.
Поскольку обучение солдат требует времени, украинцам придется выбирать между удержанием Бахмута и подготовкой к этой более важной стратегической цели, сказал чиновник, добавив, что у украинцев может не хватить ресурсов для выполнения обеих задач.
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