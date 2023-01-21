США: Пригожин "бросает тела в мясорубку" под Бахмутом

"Даже если бы они преуспели в Бахмуте и Соледаре, это не изменило бы стратегическую динамику на поле боя. Это не отбросило бы украинцев к точке, где они внезапно окажутся в невыгодном положении и проиграют", - сказал Кирби.

Украина не должна сосредотачиваться на защите Бахмута любой ценой, а вместо этого должна использовать возможность для подготовки крупномасштабного контрнаступления против российских войск, заявил в пятницу, 20 января, высокопоставленный представитель США на условиях анонимности.

Промышленный город Бахмут стал эпицентром войны на востоке Украины, характеризующейся сильными артиллерийскими ударами, медленным продвижением и большими потерями с обеих сторон.

Бахмут также считается важным политическим символом. Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут в декабре, незадолго до своего визита в Вашингтон.

Высокопоставленный чиновник в администрации президента США заявил, что сосредоточение внимания на Бахмуте мешает решению важнейшей задачи Украины по подготовке к весеннему наступлению для достижения значительных успехов против российских войск на юге страны.