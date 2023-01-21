Британская разведка: бои в Украине зашли в тупик

В последние дни самые ожесточенные бои шли на трех участках. На северо-востоке, недалеко от Кременной, Украина, вероятно, добилась небольших успехов и смогла успешно защититься от российской контратаки.

На бахмутском направлении российские военные и силы ЧВК "Вагнер", вероятно, восстанавливают боеспособность в городе Соледар после его захвата в начале недели.

На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые ведут артиллерийские перестрелки и вступают в незначительные стычки, избегая масштабных наступательных действий.

В целом боевые действия зашли в тупик. Однако существует реальная возможность локального продвижения российских военных в районе Бахмута.