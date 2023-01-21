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Исследования открыли, что Covid-19 может вызвать не лечащийся иммунодефицит

rus.tvnet.lv
Исследования открыли, что Covid-19 может вызвать не лечащийся иммунодефицит
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Covid-отделение. Иллюстративное фото.
Covid-отделение. Иллюстративное фото. Фото: Shutter_o/shutterstock

У любого человека, с каждым новым заражением Covid-19 растет риск заболевания неизлечимым иммунодефицитом, свидетельствуют исследования. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах отметил, что эти исследования продолжаются. В случае иммунодефицита повышается риск хронических заболеваний, например, деменции, указывает газета Rheinische Post.

Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах отметил, что, несколько заражений коронавирусом могут вызвать серьезные последствия для иммунной системы человека.

"Волнует то, что мы наблюдаем у людей, которые неоднократно болели Covid-19. Исследования теперь очень четко показывают, что затронутые инфекцией часто сталкиваются с иммунодефицитом, который уже не могут вылечить", - отмечает Лаутербах.

"Это может быть фактором риска для развития хронических заболеваний, начиная от проблем сердечно-сосудистых заболеваний и заканчивая деменцией", - подчеркнул министр.

"Как я уже сказал, это еще не ясно, это интенсивно исследуется. Я следил за исследованиями и обсуждал их с экспертами. Это свидетельствует о том, что если у человека после двух инфекций сильно пострадали иммунная система, рекомендуется избежать дальнейших инфекций Covid-19", - сказал Лаутербах.

Лаутербах хочет в будущем с финансированием в 100 млн евро провести исследования здравоохранения, чтобы улучшить ситуацию для людей, болеющих "длительным Covid-19". Цель - выяснить, какова концепция оптимального ухода за больными.

"Мы предполагаем, что значительная часть тех, кто заболевает, также после излечения борется с длительными симптомами Covid-19. По оценкам, это 5-10%. Для человека это часто означает тяжелый удар судьбы и может даже повлиять на рынок труда, если продолжит расти количество больных людей", - пояснил министр.

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