Исследования открыли, что Covid-19 может вызвать не лечащийся иммунодефицит

Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах отметил, что, несколько заражений коронавирусом могут вызвать серьезные последствия для иммунной системы человека.

"Волнует то, что мы наблюдаем у людей, которые неоднократно болели Covid-19. Исследования теперь очень четко показывают, что затронутые инфекцией часто сталкиваются с иммунодефицитом, который уже не могут вылечить", - отмечает Лаутербах.

"Это может быть фактором риска для развития хронических заболеваний, начиная от проблем сердечно-сосудистых заболеваний и заканчивая деменцией", - подчеркнул министр.

"Как я уже сказал, это еще не ясно, это интенсивно исследуется. Я следил за исследованиями и обсуждал их с экспертами. Это свидетельствует о том, что если у человека после двух инфекций сильно пострадали иммунная система, рекомендуется избежать дальнейших инфекций Covid-19", - сказал Лаутербах.

Лаутербах хочет в будущем с финансированием в 100 млн евро провести исследования здравоохранения, чтобы улучшить ситуацию для людей, болеющих "длительным Covid-19". Цель - выяснить, какова концепция оптимального ухода за больными.

"Мы предполагаем, что значительная часть тех, кто заболевает, также после излечения борется с длительными симптомами Covid-19. По оценкам, это 5-10%. Для человека это часто означает тяжелый удар судьбы и может даже повлиять на рынок труда, если продолжит расти количество больных людей", - пояснил министр.