Главное за 21 января ⟩ Акции в поддержку Навального, Эгил Левитс в Екабпилсе и сожженный шведским политиком Коран

Елена Кулеба детство вспоминает неохотно. Совсем крохой девочку нашли на помойке, а потом началась жизнь, которую не пожелаешь и врагу: детский дом, знакомство с матерью-алкоголичкой, воровство, наркотики… Казалось бы, эта история не предполагает хорошего конца, но Елена смогла возродиться буквально из пепла. Сейчас она живет в Таллинне, помогает другим и строит смелые планы на будущее.

На прошлой неделе вступил в силу запрет на ввоз в Европейский союз из России ряда потребительских товаров. Запрет распространяется как на юридических, так и на физических лиц. Rus.Postimees выяснил, заметно ли отсутствие российских товаров в Ида-Вирумаа и как на вступившее в силу изменение реагируют местные жители.

Корреспондент Би-би-си Эндрю Хардинг посетил позиции украинских войск под Соледаром - крохотным городком к северо-востоку от Бахмута, за который в последнее время стороны вели наиболее ожесточенные бои, пока на прошлой неделе командование ВСУ не приняло решение отступить, сдав город неприятелю.

Многие люди любят путешествовать и бывать в интересных местах. Однако в мире есть страны, которые просто опасно посещать. Портал TVNET собрал пять направлений, куда не стоит ехать в 2023 году.

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в преддверии своего концерта в Израиле дала интервью программе "Культурник". Она рассказала о том, с какой программой приедет, и упомянула свою подругу Аллу Пугачеву.

17 января свое 44-летие отметила эпатажная украинская звезда с голливудской внешностью Оля Полякова. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".