Сегодня по всему миру прошли акции в поддержку оппозиционного российского политика Алексея Навального. Но день запомнился и другими новостями - о них можно прочитать в ежедневном дайджесте RUS TVNET.
Главное за 21 января ⟩ Акции в поддержку Навального, Эгил Левитс в Екабпилсе и сожженный шведским политиком Коран
Новости Латвии:
21 января в 13:00 в Риге у Дома конгрессов прошла акция протеста против политических репрессий в России.
Сергей Осипов, ассоциированный профессор Даугавпилсского университета (ДУ), использовал грубые выражения в Facebook и в частной переписке по отношению к сообществу ЛГБТК+ и r тем, кто защищает права членов этого сообщества, сообщает Bez Tabu.
Для укрепления инфраструктуры защиты от наводнений бюрократические препятствия нужно отставить в сторону, считает президент страны Эгил Левитс.
В Риге на набережной Генерала Радзиня разрешенная скорость движения снижена до 30 километров в час.
В связи со строительными работами европейской железнодорожной линии Rail Baltica с 20 января закрыта платная автостоянка у рыбного павильона Рижского центрального рынка, сообщает Рижская дума.
Впервые в странах Балтии и конкретно в Латвии одну из самых агрессивных опухолей - рак головки поджелудочной железы - прооперировали лапароскопически, сообщает lsm.lv.
Мужчина украл украинский флаг со здания в микрорайоне Югла, а затем попытался перевезти его в Берги на общественном транспорте, сообщает Degpunktā.
Вечером в воскресенье, 15 января, в Илуксте, возможно, утонула несовершеннолетняя девочка. В субботу, 21 января, девочка найдена мертвой, сообщает портал lsm.lv.
За рубежом:
Шведский крайний правый политик сжег Коран во время демонстрации у посольства Турции в Стокгольме в субботу, 21 января. Шведские СМИ сообщают, что Расмус Палудан раскритиковал президента Турции, а затем поджег священную книгу мусульман.
Бои в Украине зашли в тупик. Об этом пишет Русская служба BBC со ссылкой на последний отчет службы военной разведки Министерства обороны Великобритании.
Русская служба BBC со ссылкой на журнал Time сообщает, что на востоке Украины погиб спецназовец из США Дэниел Свифт. По данным газеты, он скончался от пулевых ранений, полученных в ходе боевых действий. Дата его гибели неизвестна.
ЧВК "Вагнер" "буквально бросает тела в мясорубку", чтобы захватить Бахмут и соседний город Соледар, заявил спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Шоу по пощёчинам RXF Slap Fighting, несмотря на румынское происхождение организаторов, прошло в Лас-Вегасе и получилось очень жёстким.
Интересное чтиво:
Падение цен на серийные квартиры до весны этого года может составить до 5%, заявил в пятницу на дискуссии об актуальных вопросах в сфере недвижимости глава отдела оценки компании Arco Real Estate Марис Лаукалейс.
Помощник депутата от партии "Латвия на первом месте" (LPV) Ричарда Шлесерса Шарлоте Шульца утверждает, что демографический прогноз Латвии на 2050 год - только один миллион жителей. Сказанное Шульцей не совпадает с прогнозами ни Латвии, ни Евросоюза, ни ООН. Однако ее видео было перепубликовано на официальной странице LPV в Facebook, где им поделились сотни человек.
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