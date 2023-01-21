Фото ⟩ В Украине простились с погибшими в трагической аварии вертолета

Церемонию прощания посетил президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской.

Фото: Прощание с погибшими в трагической аварии вертолета

В Броварах Киевской области 18 явнваря у детского сада разбился вертолет. По данным полиции, в результате крушения погибли 14 человек, включая главу МВД Украины Дениса Монастырского, его первого зама Евгения Енина и госсекретаря Юрия Лубковича. Также среди погибших один ребенок.

Погибли все девять человек, которые находились на борту вертолета, включая представителей властей Украины. По словам представителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, вертолет направлялся "в одну из горячих точек, где ведутся боевые действия". Ранены 25 человек, среди которых 11 детей.