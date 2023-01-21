Видео ⟩ Скандал в "Муцениеки": соискатели убежища жалуются на руководства, полиция констатирует возможное употребление наркотиков

В "Муцениеки" были свободные комнаты, но руководство центра отказалось перемещать семью даже после рекомендации Инспекции здоровья и врачей детской больницы.

После нескольких месяцев спора семья получила другую комнату. Но им и их сторонникам отказываются выдавать пищевые пачки и транспортные талоны. Надо выживать на 3 евро на человека в день.

Начальница PMLP Майра Розе не видит нарушений:

"Если замечаниями людям трудно объяснить, то в таком случае ограничиваются различные бонусы. Один из бонусов - пищевые пачки, транспортные билеты".

Эти бонусы не являются обязательным требованием, полагающимся ищущим убежища лицам.

PMLP отмечает, что виновата небольшая часть обитателей, которые регулярно громко ведут себя по ночам или пользуются грубыми словами.

"Ну немного надо уважать страну, в которую ты прибыл.

И если действительно нужно убежище, и убежище предоставлено, то таким образом немного нужно относиться к этой всей ситуации", - отмечает Розе.

Катерина объясняет, что говорила на повышенных тонах, когда приехала из больницы: "У меня был ужасный стресс.

Я только что вышла из больницы с ребенком, который задыхался. И он [Наурис Берзиньш] с бесстыдной улыбкой на лице говорит - мы тебе не поможем!"

В Государственной полиции отмечается, что на сегодняшний день у жителей центра "Муцениеки" есть восемь дел об административном правонарушении в связи с оборотом наркотиков и подакцизных товаров.

"Три за то, что у людей были, возможно, наркотические вещества. Два о том, что люди, возможно, находятся в состоянии наркотического опьянения.

Один человек отказался отправиться на экспертизу, чтобы подтвердить или доказать обратное, что он, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения. У одного лица констатированы нелегальные сигареты в небольшом количестве. И на одного человека начат административный процесс о неподчинении законным требованиям работников полиции", - поясняет начальник Саласпилсского участка Государственной полиции Каспар Рексцс.

Сейчас проверяется, какими были действия полиции в комнатах обитателей центра "Муцениеки".