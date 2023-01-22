Остапенко впервые за 5 лет вышла в четвертьфинал "Большого шлема"

Матч завершился со счётом 7:5, 6:3 в пользу латвийской теннисистки. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. Остапенко, занимающая 17-е место в мировом рейтинге WTA, сделала четыре эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. Коко Гауфф (7 WTA) шесть раз подала навылет, сделала две двойные ошибки и использовала свой единственный брейк-пойнт.

Таким образом, Алёна Остапенко впервые в карьере вышла в 1/4 финала Australian Open. Ранее её лучшим результатом был выход в третий круг соревнований.

Отметим, что Остапенко четвёртый раз вышла в четвертьфинал турнира "Большого шлема". Ранее ей это удалось на "Ролан Гаррос"-2017 (который она выиграла) и на "Уимблдоне" в 2017-м и 2018-м.

Соперницей Остапенко по 1/4 финала Australian Open станет представительница Казахстана Елена Рыбакина (25 WTA), которая, в свою очередь, выбила из борьбы первую ракетку мира Игу Свёнтек - 6:4, 6:4. Остапенко и Рыбакина встречились до этого дважды и оба раза сильнее была представительница Латвии.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января. В прошлом году женский одиночный турнир выиграла австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.