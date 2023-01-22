Нидерланды планируют закрыть крупнейшие месторождения газа в Европе

Издание, ссылаясь на должностных лиц, утверждает, что правительство Нидерландов планирует закрыть сейсмически опасное месторождение газа в Гронингене до 1 октября, но следит за тем, чтобы после этой зимы в Европе хватало бы газа.

По словам министра горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Уилбриф, в случае необходимости месторождение может продолжать работу до октября 2024 года.

Газовое поле, расположенное в северо-восточном регионе Нидерландов недалеко от границы Германии, производит только часть своего потенциала. Однако производство продолжалось, поскольку прошлым летом правительство переживало давление на увеличение производства из-за вторжения России в Украину, которое вызвало значительный дефицит газа в Европе.