По соображениям безопасности Нидерланды в этом году планируют закрыть крупнейшее европейское месторождение газа. Об этом сообщают Financial Times.
Нидерланды планируют закрыть крупнейшие месторождения газа в Европе
Издание, ссылаясь на должностных лиц, утверждает, что правительство Нидерландов планирует закрыть сейсмически опасное месторождение газа в Гронингене до 1 октября, но следит за тем, чтобы после этой зимы в Европе хватало бы газа.
По словам министра горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Уилбриф, в случае необходимости месторождение может продолжать работу до октября 2024 года.
Газовое поле, расположенное в северо-восточном регионе Нидерландов недалеко от границы Германии, производит только часть своего потенциала. Однако производство продолжалось, поскольку прошлым летом правительство переживало давление на увеличение производства из-за вторжения России в Украину, которое вызвало значительный дефицит газа в Европе.
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