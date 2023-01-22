Не проверяли чистоту яда: в штате Теннесси нашли нарушения при исполнении смертных приговоров

В январе Ли заявил, что Верховный суд штата, вероятно, дождется, пока решения по изменению протокола будут утверждены властями, и лишь после этого снова начнет назначать смертные приговоры в качестве наказания.

Он же заказал независимый отчет, который был опубликован в декабре и выявил несколько серьезных ошибок. Согласно отчету, в семи казнях, проведенных с 2018 года, ни одну из применявшихся смертельных инъекций не проверили на наличие загрязняющих веществ.

Би-би-си обратилась за комментариями в Департамент исправительных учреждений штата Теннесси.

В пятницу губернатор Аризоны Кэти Хоббс распорядилась провести ревизию протоколов смертной казни. В ходе проверки будут проанализированы как процедуры казни, так и уровень подготовки персонала.

Генеральный прокурор штата Крис Мэйз отложил все казни до завершения ревизии.

Аризона возобновила исполнение смертных приговоров в прошлом году после восьмилетнего перерыва. Приведение в исполнение смертных приговоров пришлось прервать после неудачной смертельной инъекции в 2014 году осужденному за убийство Джозефу Вуду, казнь которого длилась почти два часа - ему пришлось вводить 15 доз препарата.

"Последние казни вызвали немало споров, - сказала Хоббс, объявляя в пятницу о предстоящей ревизии. - Мы просто хотим убедиться в том, что наши процедуры правильны, и дело не закончится неудачными казнями, как это случалось в последнее время".