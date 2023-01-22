Главное за 22 января ⟩ Голубева о "выживаемости" Кариньша, Новый год в Китае и какие машины покупают жители Латвии

ФБР нашло еще шесть секретных документов, совершая обыск в доме президента США Джо Байдена, передает телекомпания CNN.

21 января авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко, который является главой страны с 1994 года, участвовал в хоккейной игре против любительской команды Могилевской области. В конце игры он вывез на лед боевика ДНР, сообщают иностранные СМИ.

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Первая ракетка Латвии Алёна Остапенко победила американку Коко Гауфф и впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

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Харьюский уездный суд оправдал мужчину, которого 9 мая прошлого года полиция в рамках ускоренного производства оштрафовала за то, что вблизи Бронзового солдата он носил шапку с символикой Российской Федерации, пишет Rus.Postimees.

В рубрике "Звездные страсти" обсудим на этот раз сразу 3 сплетни за последние дни!

Американцы Ли и Мо Томпсоны - большие любители собак, которые берут их с собой в ежедневные путешествия на автобусах. Эта инициатива настолько популярна, что обеспечивает их прибылью, пишет Limon.ee.

То, что этот тест сложный - субъективно: проверьте себя и свои знания! Ну, или везение...

Поскольку чувство юмора моих соотечественников в последнее время все ослабевает, я совершенно уверен, что и на этот раз какой-нибудь умник начнет обвинять меня в нападках на жертву. Однако иногда бывает, что новости или видео настолько устаревают, что, просматривая их, невозможно как минимум не улыбнуться. На этот раз речь идет о сюжете базировавшегося в Екабпилсе Видусдаугавского телевидения почти двенадцатилетней давности.