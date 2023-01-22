Вот и подходят к концу выходные - уже завтра кому-то идти на работу, а кому-то - на учебу. Надеемся, вы хорошо отдохнули за эти два дня, и, если вы не следили за новостями, то наша ежедневная подборка как раз для вас. Рассказываем о самом главном в Латвии и за ее пределами за воскресенье, 22 января.
Главное за 22 января ⟩ Голубева о "выживаемости" Кариньша, Новый год в Китае и какие машины покупают жители Латвии
Новости Латвии:
В прошлое воскресенье, в разгар кризисной ситуации в Екабпилсе, вызванной наводнением, премьер-министр Кришьянис Кариньш созвал заседание Совета по кризисному управлению. В первую очередь продиктовано это было политическим инстинктом самосохранения действующего главы Кабмина - такое мнение в эфире "Кто вам платит?" высказала экс-министр внутренних дел Мария Голубева ("Для развития/За!").
В конце прошлого года событие в Болдерае, когда в многоквартирном доме 464-й серии или литовского проекта обрушилась крыша, напомнила, что быстрыми шагами приближаются сроки эксплуатации типовых квартир, которые актуальны для большинства жителей Риги. Можно ли будет, по окончанию этих сроков, получить в банке софинансирование на приобретение жилья, и что следует учитывать потенциальным покупателям и действующим собственникам квартир?
В прошлом году жители Латвии на рынке новых машин все реже приобретали оборудованные дизельными двигателями автомобили, в свою очередь спрос на новые электрокары вырос по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. В прошлому году самой покупаемой маркой машин снова стала Toyota, в свою очередь самой излюбленной моделью стала Toyota RAV4, свидетельствует информация Citadele Leasing.
В социальных сетях предлагают устроить в Риге акцию протеста у посольства Германии из-за решения не доставлять Украине танки Leopard.
С января прошлого года по начало этого года в Риге проходили проверки владения латышским языком у почти 1000 педагогов, агентство LETA узнало в Рижской думе.
За рубежом:
В Китае впервые с начала пандемии с размахом отмечается Китайский Новый год, люди встречают его в широком кругу семьи и посещают храмы вместе с родственниками.
Министерство обороны Украины ответило на прозвучавшую в СМИ информацию, что продукты питания для военнослужащих закупаются в 2-3 раза дороже, чем они доступны в магазинах, назвав это ложью и манипуляциями, а также пообещав связаться со Службой безопасности Украины.
Если Германия не поставит танки Leopard 2 Украине, Польша сама позаботится об этом, заявил премьер-министр Тадеуш Моравецкий. Для этого Варшава создаст "малую коалицию", которая обеспечит Киев танками, пояснил он.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Украину, в том числе разрушенную российскими войсками Бородянку.
В Китае снова большие перемены. Председатель Си Цзиньпин после нескольких лет закручивания гаек сорвал резьбу и пошел на попятную. Компартия под его руководством начала большой эксперимент, который обещает китайцам больше свободы и денег, а остальному миру - возрождение торговли, смягчение кризиса и предотвращение новой холодной войны.
В Калифорнии была открыта стрельба, в которой были убиты несколько человек, в воскресенье сообщают СМИ.
ФБР нашло еще шесть секретных документов, совершая обыск в доме президента США Джо Байдена, передает телекомпания CNN.
21 января авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко, который является главой страны с 1994 года, участвовал в хоккейной игре против любительской команды Могилевской области. В конце игры он вывез на лед боевика ДНР, сообщают иностранные СМИ.
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Поскольку чувство юмора моих соотечественников в последнее время все ослабевает, я совершенно уверен, что и на этот раз какой-нибудь умник начнет обвинять меня в нападках на жертву. Однако иногда бывает, что новости или видео настолько устаревают, что, просматривая их, невозможно как минимум не улыбнуться. На этот раз речь идет о сюжете базировавшегося в Екабпилсе Видусдаугавского телевидения почти двенадцатилетней давности.
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