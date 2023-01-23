"Киреева убили в машине СБУ". Буданов заявил, что смерть участника переговоров России и Украины помогла Москве

Перед началом российского вторжения, как сообщил Буданов WSJ, Киреев начал выполнять задания украинской разведки.

А 28 февраля, то есть через четыре дня после начала полномасштабной войны, он был одним из участников украинской делегации на переговорах с Россией, которые состоялись в Беларуси. Он должен был принимать участие во втором раунде переговоров в начале марта, но был убит по дороге.

"Затянуть процесс"

В интервью украинской службе "Радио Свобода" Буданов подтвердил, что Киреев был участником переговоров между двумя странами, так как лично знал двух членов российской делегации. При этом его задачей было "затянуть процесс, чтобы выиграть время".

Сразу после смерти Киреева некоторые украинские СМИ сообщили со ссылкой на свои источники, что Служба безопасности Украины убила его как предателя, то есть как человека, работавшего на российские спецслужбы. Однако уже 5 марта Главное управление разведки министерства обороны официально сообщило, что Киреев погиб во время выполнения специального задания и назвало его в числе "профессионалов, преданных своему делу и защите Украины".

В интервью "Радио Свобода" Буданов заявил, что Киреев был штатным сотрудником ГУР и "не был шпионом". Он добавил, что знал его с 2009 года.