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Калифорнийский стрелок застрелился; мотив не ясен

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Калифорнийский стрелок застрелился; мотив не ясен
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Стрельба в Калифорнии
Стрельба в Калифорнии Фото: AP/Scanpix

Стрелок, убивший 10 человек во время празднования Нового года по лунному календарю в Калифорнии, застрелился во время операции по задержанию. Об этом сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна в воскресенье, 22 января.

Также шериф добавил, что мотив нападения неясен, ведется расследование.

Стрельба произошла в субботу вечером, 21 января, в Монтерей-Парке близ Лос-Анджелеса, где проживает большая азиатская община.

По словам очевидцев, нападавший стрелял по людям, не целясь.

Погибли пять мужчин и пять женщин, в возрасте от 50 до 70 лет. Еще около десяти человек получили ранения.

Затем стрелок пошел в другой танцевальный клуб. Там его удалось обезоружить, но после этого нападавший скрылся.

По словам шерифа, через несколько часов полиция, собрав показания свидетелей, объявила мужчину в розыск, установив, что он передвигается на белом фургоне.

При попытке задержать подозреваемого, он, по всей вероятности, застрелился, рассказали источники телеканала CNN.

Галерея: Стрельба в Калифорнии

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