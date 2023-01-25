Давайте посмотрим, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.
Отдых на Тенерифе и неожиданная беременность. Как прошла неделя звёзд спорта?
Отдых на Тенерифе и неожиданная беременность. Как прошла неделя звёзд спорта?
Криштиану Роналду провёл дуэль взглядов с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Франсисом Нганну
Роберт Левандовски играл с детьми
Дзюдоистка Дарья Белодед побывала в Лос-Анджелесе
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Пляжная волейболистка Анастасия Самойлова отметила день рождения на Тенерифе
Гимнастка Александра Солдатова неожиданно сообщила о беременности
Канадская теннисистка Эжени Бушар отдыхала
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Украинка из UFC Марина Мороз демонстрировала чудеса растяжки
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