За 11 месяцев прошлого года Латвия экспортировала продукции лесной отрасли на 3,917 млрд евро, что на 16,6% больше, чем за тот же период 2021 года, свидетельствуют данные Министерства земледелия.
Инфорграфика ⟩ Экспорт и импорт в лесной отрасли Латвии растет
Древесины и изделий из нее за этот период экспортировано на 3,412 млрд евро, что на 17% больше, чем годом ранее, и составляет 87,1% (годом ранее - 86,8%) общего экспорта лесной отрасли.
Экспорт пиломатериалов составил 1,141 млрд евро (-1,5%), топливной древесины - 554,273 млн евро (+17,6%), фанеры - 322,441 млн евро (+34,5%), кругляка - 332,726 млн евро (+92,2%).
Экспорт деревянной мебели за 11 месяцев вырос на 7,6% до 217,43 млн евро, экспорт бумаги, картона и изделий из них составил 154,465 млн евро, что на 17,7% больше, чем годом ранее.
Больше всего продукции лесной отрасли в первом квартале экспортировано в Великобританию (20,2%), Швецию (9,8%) и Германию (7,9%).
За 11 месяцев 2021 года из Латвии было экспортировано продукции лесной отрасли на сумму 3,358 млрд евро.
Импорт продукции лесной отрасли за 11 месяцев вырос на 5,1%
За 11 месяцев 2022 года в Латвию было ввезено продукции лесной отрасли на 1,341 млрд евро, что на 5,1% больше, чем за 11 месяцев 2021 года, свидетельствуют данные Министерства земледелия.
В том числе древесины и изделий из нее ввезено на 853,766 млн евро (-2,8%).
Импорт пиломатериалов составил 239,988 млн евро (-34,7%), кругляка было ввезено на 180,384 млн евро (+23,4%), топливной древесины - на 86,03 млн евро (+10,5%), фанеры - на 64,06 млн евро (+26,5%).
Бумага, картон и изделия из них импортированы в Латвию на сумму 383,167 млн евро, что на 29,4% больше, чем годом ранее.
Больше всего продукции лесной отрасли в Латвию было ввезено из Литвы - на 273,174 млн евро, что составляет 20,4% общего объема импорта лесоматериалов, из Польши - на 153,773 млн евро или 11,5%, а также из Эстонии - на 141,836 млн евро или 10,%.
По сравнению с 11 месяцами 2021 года импорт лесоматериалов из Литвы увеличился на 18,1%, из Польши - на 28,9%, а из Эстонии - на 18,7%.
Импорт лесной продукции за 11 месяцев 2021 года составил 1,276 млрд евро.