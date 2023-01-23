Инфорграфика ⟩ Экспорт и импорт в лесной отрасли Латвии растет

Древесины и изделий из нее за этот период экспортировано на 3,412 млрд евро, что на 17% больше, чем годом ранее, и составляет 87,1% (годом ранее - 86,8%) общего экспорта лесной отрасли.

Экспорт пиломатериалов составил 1,141 млрд евро (-1,5%), топливной древесины - 554,273 млн евро (+17,6%), фанеры - 322,441 млн евро (+34,5%), кругляка - 332,726 млн евро (+92,2%).

Экспорт деревянной мебели за 11 месяцев вырос на 7,6% до 217,43 млн евро, экспорт бумаги, картона и изделий из них составил 154,465 млн евро, что на 17,7% больше, чем годом ранее.

Больше всего продукции лесной отрасли в первом квартале экспортировано в Великобританию (20,2%), Швецию (9,8%) и Германию (7,9%).

За 11 месяцев 2021 года из Латвии было экспортировано продукции лесной отрасли на сумму 3,358 млрд евро.

Импорт продукции лесной отрасли за 11 месяцев вырос на 5,1%

За 11 месяцев 2022 года в Латвию было ввезено продукции лесной отрасли на 1,341 млрд евро, что на 5,1% больше, чем за 11 месяцев 2021 года, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

В том числе древесины и изделий из нее ввезено на 853,766 млн евро (-2,8%).

Импорт пиломатериалов составил 239,988 млн евро (-34,7%), кругляка было ввезено на 180,384 млн евро (+23,4%), топливной древесины - на 86,03 млн евро (+10,5%), фанеры - на 64,06 млн евро (+26,5%).

Бумага, картон и изделия из них импортированы в Латвию на сумму 383,167 млн евро, что на 29,4% больше, чем годом ранее.

Больше всего продукции лесной отрасли в Латвию было ввезено из Литвы - на 273,174 млн евро, что составляет 20,4% общего объема импорта лесоматериалов, из Польши - на 153,773 млн евро или 11,5%, а также из Эстонии - на 141,836 млн евро или 10,%.

По сравнению с 11 месяцами 2021 года импорт лесоматериалов из Литвы увеличился на 18,1%, из Польши - на 28,9%, а из Эстонии - на 18,7%.