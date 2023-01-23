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ВИДЕО ⟩ Анчелотти после матча подарил фанату использованную жвачку

rus.tvnet.lv
Анчелотти после матча подарил фанату использованную жвачку
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Карло Анчелотти
Карло Анчелотти Фото: EPA/Scanpix

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти подарил болельщику после матча использованную жевательную резинку.

В воскресенье, 22 января, мадридский "Реал" на выезде уверенно победил "Атлетик" из Бильбао (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании. Голами в составе "Реала" отметились Карим Бензема и Тони Кроос.

После матча один из болельщиков, согласно опубликованному в Twitter видео, попросил тренера мадридцев подарить ему свою жвачку. Ачелотти просьба не смутила, и он, не задумываясь, поделился с фанатом.

"Реал" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона, набрав 41 очко после 17 сыгранных матчей. На первом месте идёт "Барселона", которая имеет 44 очка.

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