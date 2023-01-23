ВИДЕО ⟩ Анчелотти после матча подарил фанату использованную жвачку

В воскресенье, 22 января, мадридский "Реал" на выезде уверенно победил "Атлетик" из Бильбао (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании. Голами в составе "Реала" отметились Карим Бензема и Тони Кроос.

После матча один из болельщиков, согласно опубликованному в Twitter видео, попросил тренера мадридцев подарить ему свою жвачку. Ачелотти просьба не смутила, и он, не задумываясь, поделился с фанатом.

A fan asking Ancelotti for a chewing gum. 😂 pic.twitter.com/uuhoGAfxTI — TC (@totalcristiano) January 23, 2023

"Реал" занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании текущего сезона, набрав 41 очко после 17 сыгранных матчей. На первом месте идёт "Барселона", которая имеет 44 очка.