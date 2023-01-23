Видео ⟩ Отрицает ли Гревцова оккупацию Латвии? Прокуратуру просят проверить слова политика

Юревицс отмечает, что слова Гревцовой четко указывают на желание публично отрицать оккупацию Латвии.

Поэтому он просит оценить, можно ли рассматривать действия Гревцовой, публикующей материалы такого содержания, как публичное прославление геноцида, преступлений против человечности и мира или военных преступлений или совершенного геноцида, а также прославление преступлений, совершенных СССР или нацистской Германией против мира, или военных преступлений против Латвийской Республики и ее граждан, и возбудить против нее уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона.

Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до пяти лет либо временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами либо штрафом.

Дело Глории Гревцовой

Напомним, что ранее большинство депутатов Сейма дало согласие на дальнейшее рассмотрение уголовного дела депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!").

7 октября этого года Госполиция возбудила уголовное дело против Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ЦИК.

По версии следствия, Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна. Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.