Депутат Сейма Эдмунд Юревицс ("Новое Единство") обратится в прокуратуру по поводу заявлений Глории Гревцовой во время посещения Музея оккупации, говорится в сообщении политика в Twitter.
Видео ⟩ Отрицает ли Гревцова оккупацию Латвии? Прокуратуру просят проверить слова политика
Esmu vērsies ar iesniegumu @prokuratura_LV par Glorijas Grevcovas izteikumiem, kas ir ne tikai morāli nepieņemami, bet, manuprāt, arī iespējami krimināli sodāma rīcība saskaņā ar Krimināllikuma 74.1 pantu. pic.twitter.com/vrytOSauz7— Edmunds Jurēvics (@EdmundsJurevics) January 23, 2023
22 января 2022 года в профиле депутата Сейма Гревцовой в TikTok было опубликовано видео, где видно, что она посещает Музей оккупации.
"Я пришла в так называемый Музей оккупации. Тот самый, что когда-то назывался Музеем латышских красных стрелков. И знаете, факт за фактом не сходятся. Гид рассказывает свою - параллельную, выдуманную - историю. И гид не может ответить на конкретные вопросы, и факты не совпадают. Что это за музей и зачем именно, для каких целей он создавался? Напомню - музей называется Музей оккупации", - рассказывает своим подписчикам Гревцова.
"Вот так мы и живем. Мы посмотрели все экспонаты и поняли - ой, как нас дурят, как нас дурят. Если уж я раньше думала, что у нас пропаганда, то, пройдя по этому музея, понимаешь, что такое настоящая пропаганда", - резюмирует Гревцова.
Saeimas deputāte ierodas “tā saucamajā” Okupācijas muzejā, lai provocētu gidu ar “konkrētiem jautājumiem”.— Polittehnologs Mudiņš (@polittehnologs) January 22, 2023
Šis ir kaitinoši tuvu okupācijas attaisnošanai no valsts amatpersonas puses.@RihardsKols @GirtsLapins @EdvinsSnore @AndrejsJudins @a_latkovskis pic.twitter.com/550ZgDTrTq
Юревицс отмечает, что слова Гревцовой четко указывают на желание публично отрицать оккупацию Латвии.
Поэтому он просит оценить, можно ли рассматривать действия Гревцовой, публикующей материалы такого содержания, как публичное прославление геноцида, преступлений против человечности и мира или военных преступлений или совершенного геноцида, а также прославление преступлений, совершенных СССР или нацистской Германией против мира, или военных преступлений против Латвийской Республики и ее граждан, и возбудить против нее уголовное дело по статье 74.1 Уголовного закона.
Подобные действия наказываются лишением свободы на срок до пяти лет либо временным лишением свободы, пробационным надзором, общественными работами либо штрафом.
Дело Глории Гревцовой
Напомним, что ранее большинство депутатов Сейма дало согласие на дальнейшее рассмотрение уголовного дела депутата 14-го Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!").
7 октября этого года Госполиция возбудила уголовное дело против Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ЦИК.
По версии следствия, Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна. Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.
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