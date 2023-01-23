Из-за сообщения о бомбе были эвакуированы пассажиры всех аэропортов Литвы

Представитель департамента полиции Ревита Янавичюте сообщила BNS, что первоначальная информация о возможном взрывном устройстве поступила около 8 часов утра по электронной почте. В информации не был указан конкретный аэропорт Вильнюса, Каунаса или Паланги.

Около 10 часов Lietuvos oro uostai сообщила, что завершена тщательная проверка помещений в аэропортах Каунаса и Паланги, и пассажиры смогли вернуться в терминалы.

"План Skydas ("Щит") не был введен ни в одном из аэропортов, а электронного письма есть адрес, но пока не установлено, кому он принадлежит и с какого сервера письмо было отправлено", - сказала представитель полиции.

По ее словам, после получения информации кинологи с собаками проверили аэропорты.

Спецслужбы провели оценку угроз во всех аэропортах, проведена тщательная проверка пассажирских терминалов, пассажиры были временно эвакуированы из зон ожидания во всех аэропортах Литвы.

По данным Lietuvos oro uostai, рейсы и другие операции не прекращались ни в одном из аэропортов.