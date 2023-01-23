Мурниеце: угрозы у границ Латвии нет, но за пять лет РФ может нарастить военный потенциал

"Мир хрупок, ситуация может измениться, и ближайшие пять лет - это время, по мнению военных, за которое Россия могла бы снова нарастить свой военный потенциал. Следовательно, Латвия должна делать все возможное для укрепления своей обороноспособности, "чтобы в критический момент, если такой наступит, Латвия была полностью готова к возможной военной агрессии", - сказала Мурниеце.

В заявлении правительства и в информационном отчете, утвержденном правительством, отмечается, что внутренняя и внешняя безопасность является приоритетом государства. Министр выразила удовлетворение тем, что это не только декларативно, но и выделено финансирование на укрепление обороноспособности.

Это означает, что все начатые проекты должны быть завершены без промедления, и это должно быть сделано быстрее, чем это делалось до сих пор, считает Мурниеце.

Мурниеце напомнила, что у Минобороны Латвии есть три приоритета в отношении ракетных систем - береговая охрана, системы ПВО средней дальности и ракетная артиллерия.