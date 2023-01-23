Прямой военной угрозы у границ Латвии нет, но в ближайшие пять лет Россия может в очередной раз нарастить военный потенциал и сконцентрировать свои вооруженные силы, заявила журналистам в понедельник, 23 января, министр обороны Инара Мурниеце.
Мурниеце: угрозы у границ Латвии нет, но за пять лет РФ может нарастить военный потенциал
"Мир хрупок, ситуация может измениться, и ближайшие пять лет - это время, по мнению военных, за которое Россия могла бы снова нарастить свой военный потенциал. Следовательно, Латвия должна делать все возможное для укрепления своей обороноспособности, "чтобы в критический момент, если такой наступит, Латвия была полностью готова к возможной военной агрессии", - сказала Мурниеце.
В заявлении правительства и в информационном отчете, утвержденном правительством, отмечается, что внутренняя и внешняя безопасность является приоритетом государства. Министр выразила удовлетворение тем, что это не только декларативно, но и выделено финансирование на укрепление обороноспособности.
Это означает, что все начатые проекты должны быть завершены без промедления, и это должно быть сделано быстрее, чем это делалось до сих пор, считает Мурниеце.
Мурниеце напомнила, что у Минобороны Латвии есть три приоритета в отношении ракетных систем - береговая охрана, системы ПВО средней дальности и ракетная артиллерия.
Мурниеце также сообщила, что согласно планам, бюджет оборонной промышленности в этом году составит 2,25% от валового внутреннего продукта (ВВП), или 986,83 млн евро. В 2024 году это уже будут 2,4% от ВВП, или 1,1 млрд евро, а в 2025 году - 2,5% от ВВП, или 1,2 млрд евро.
Один из украинских уроков - безопасность поставок. Это означает, что цепочки поставок не должны нарушаться, а боеприпасы и другое вооружение необходимо производить на месте в Латвии с привлечением местной промышленности.
Мурниеце также сообщила, что завершился второй этап реформы обеспечения вооруженных сил, в результате которого Государственный центр оборонной логистики и закупок взял на себя обеспечение индивидуальной экипировкой регионального армейского склада и Яунсардзе. В настоящее время готовится третий этап реформы, который предусматривает, что Госцентр возьмет на себя организацию снабжения вооруженных сил и функций транзитных складов.
Кроме того, продолжается работа по внедрению комплексной системы государственной обороны и службы государственной обороны.
Мурниеце: следующие два месяца будут критически важны для Украины
Следующие два месяца будут критически важными для отражения Украиной российской военной агрессии, поэтому Запад должен оказать украинцам всю необходимую помощь, также заявила журналистам Мурниеце.
На прошлой неделе Мурниеце посетила с рабочим визитом Украину, где встретилась с министром обороны Алексеем Резниковым. Также она участвовала в заседании контактной группы по обороне Украины в Рамштайне, где было принято решение о военной помощи западных стран Украине.
"И в разговоре с министром Резниковым, и в Рамштайне общая оценка ситуации была такова, что два месяца - критическое время, когда украинцы должны продвинуться вперед, поэтому военные поставки украинским вооруженным силам критически важны", - сказала министр.
Россия вновь концентрирует большое количество солдат и техники у границ Украины и на оккупированных территориях. Об этом говорилось как во время встречи с представителями украинских вооруженных сил, так и на совещании в Рамштайне. С учетом этого Запад должен оказать всю возможную помощь, чтобы Украина добилась успехов в своей оборонительной войне, заявила Мурниеце.
На встрече в Рамштайне большинство министров заявили, что каждый день имеет решающее значение и нельзя откладывать поставки вооружения. "Надеюсь, что будет соответствующая реакция, и в целом на встрече была атмосфера взаимопонимания", - сказала министр.
Комментируя тот факт, что в Рамштайне не было принято решение относительно поставок на Украину танков немецкого производства Leopard, министр отметила, что у Германии новый министр обороны и она надеется, что "это возможность определить для Германии более конкретную позицию".
В Рамштайне прозвучала информация, что, возможно, вдалеке уже слышен "рык леопардов", но при этом министр напомнила, что в распоряжении западных стран имеются не только танки Leopard, но и тяжелая техника другого класса.
Для Латвии также важен опыт украинцев, и Латвия продолжает оказывать Украине необходимую военную помощь. На данный момент оказана помощь в размере около 370 млн евро.
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