Алёна Остапенко не смогла выйти в полуфинал Australian Open-2023

Матч завершился со счётом 6:2, 6:4 в пользу казахстанской теннисистки. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу Остапенко.

Длительность поединка составила 1 час 21 минуту. На счету Остапенко, занимающей 17-е место в мировом рейтинге WTA, одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из восьми. У Рыбакиной (25 WTA) - девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

23-летняя Рыбакина стала первой казахстанской теннисисткой, кому удалось дойти до полуфинала Australian Open. За выход в финал она сыграет против победительницы матча Джессика Пегула (США) - Виктория Азаренко (Беларусь).

Рыбакина родилась в Москве, а в 2018 получила казахстанское гражданство. В прошлом году она победила на Уимблдоне, став первой представительницей Казахстана, сумевшей выиграть турнир "Большого шлема" в одиночном разряде.

Остапенко, в свою очередь, показала на Australian Open-2023 свой лучший результат в карьере - теннисистка впервые вышла в 1/4 финала. Ранее её лучшим результатом был выход в третий круг соревнований.

Выступление в Австралии принесёт Остапенко 430 рейтинговых очков и позволит подняться на 11-е место в мировом рейтинге.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в Мельбурне с 16 по 29 января. В прошлом году женский одиночный турнир выиграла австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру.