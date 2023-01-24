ВИДЕО ⟩ Мбаппе впервые в карьере оформил пента-трик

24-летний Мбаппе оформил пента-трик в матче 1/16 финала Кубка Франции с клубом одного из низших дивизионов страны - "Пеи-де-Кассель". В первом тайме Мбаппе оформил хет-трик, забив три мяча с интервалом в 11 минут. Во втором тайме форвард поразил ворота хозяев ещё дважды.

Отметим, что всякий раз ему ассистировали разные футболисты: Нуну Мендеш, Данилу Перейра, Витинья, Неймар и Карлос Солер. Ещё по голу в ворота "Пеи-де-Кассель" отправили Неймар и Карлос Солер, установив окончательный счёт - 7:0.

🔴 Mbappe Scored 5 Goals For The First Time Against Pays De Cassel | Footballer Quotes #mbappe pic.twitter.com/Dx9pGNru3s — Footballer Quotes (@bestfbquotes) January 24, 2023

Мбаппе стал первым футболистом в истории "ПСЖ", забившим за парижский клуб пять мячей в одной игре. Сам Мбаппе за карьеру тоже ни разу столько не забивал, максимум - 4 гола (дважды).

Для Мбаппе забитые голы стали первыми в текущем розыгрыше Кубка Франции, а ещё с 13 голами 24-летний нападающий лидирует в списке бомбардиров чемпионата Франции.

В следующем круге Кубка Франции "ПСЖ" сыграет с "Марселем". Игра запланирована на 8 февраля. Действующим обладателем трофея является "Нант", который в финале прошлого розыгрыша с минимальным счётом переиграл "Ниццу".