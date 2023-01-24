ВИДЕО ⟩ Жульничество? Джоковичу во время матча передали секретную записку

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой во время матча второго круга Australian Open запечатлён член команды Джоковича, который написал ему записку, прикрепил её на бутылку и через работника стадиона передал сербскому теннисисту, который во время паузы внимательно прочитал написанное.

Во втором круге Australian Open Джокович встречался с 191-й ракеткой мира французом Энцо Куако и победил его в четырёх сетах - 6:1, 6:7 (7:5), 6:2, 6:0.

Теперь болельщики гадают, что же было написано на этом листке бумаги, а некоторые обвиняют экс-первую ракетку мира в жульничестве и нарушении правил турнира.

В записке могла содержаться инструкция к употреблению напитка. Однако, по мнению некоторых, в записке могли быть и подсказки, связанные с игрой.

В 1/4 финала Australian Open Джокович сыграет с россиянином Андреем Рублёвым. Встреча состоится 25 января.