Томас Дукурс вслед за братом решил завершить карьеру

Напомним, в прошлом году карьеру завершил брат Томаса Дукурса Мартин, который сейчас работает в тренерском штабе сборной Великобритании.

41-летний Томас Дукурс на этой неделе надеялся принять участие в чемпионате мира в Санкт-Морице, но из-за изменений в правилах теперь в соревнованиях могут участвовать только те скелетонисты, которые в этом сезоне принимали участие хотя бы в трёх этапах Кубка мира.

"У моего решения нет одной причины, скорее всё вместе. Правила не позволяли мне участвовать в чемпионате мира. Да и после травмы я тоже не в той форме. Я привык бороться за медали. А если нет возможности, то лучше вообще не появляться на трассе", - цитирует портал Дукурса.

Дукурс выиграл два этапа Кубка мира, заняв первое место на домашнем этапе в Сигулде в 2004 и 2021 годах. Также на его счету 16 серебряных и 14 бронзовых наград. Кроме того, он становился бронзовым призёром чемпионата мира 2015 года.

В 2016 году Томас Дукурс выиграл чемпионат Европы, разделив первое место с братом. Также на чемпионатах Европы Томас Дукурс выигрывал четыре серебряные и три бронзовые награды.

Томас Дукурс принимал участие в четырёх Олимпийских играх - в 2010 году в Ванкувере и в 2014 году в Сочи он стал четвёртым, в 2018 году в Пхёнчхане - пятым, а в 2022 году в Пекине - девятым.