Netflix готовит новые правила; миллионы пользователей могут быть заблокированы

Указывается, что пользователи, которые продолжат нарушать новые правила, будут заблокированы и больше не смогут использовать доступный в Netflix контент.

Соответственно, пользователям, которые сейчас смотрят фильмы и сериалы Netflix бесплатно, используя профиль другого человека, в дальнейшем нужно будет платить абонентскую плату. Предприятие уже испытало такую политику в нескольких странах мира, и в Netflix подтвердили, что в ближайшее время то же самое будет сделано в Великобритании и Европе.

Пользователи по-прежнему смогут делиться профилями, используя новую услугу "платный обмен", которая будет стоить меньше, чем полная абонентская плата. Таким образом, перемены повлияют на более чем 100 миллионов пользователей Netflix по всему миру.

"В первом квартале платный обмен будет введен на более обширном уровне. В данный момент есть более 100 миллионов пользователей, которые не платят за контент, и это в долгосрочной перспективе негативно влияет на возможности предприятия привлекать инвестиции и улучшать нашу работу и бизнес", - говорится в сообщении Netflix.

"Наши условия ограничивают использование Netflix одним домохозяйством, но новые правила позволят использовать свою учетную запись более широко. Платный обмен даст возможность пользователям во многих странах платить дополнительно, если они хотят поделиться Netflix с людьми, с которыми они не живут. Это означает, что при помощи оплаченного деления контент Netflix можно будет использовать в телевизоре, смартфоне или любом другом устройстве, например, во время путешествий," - указало предприятие.

В данные момент еще не известно, когда и где именно будут введены новые правила.