ГЛАВНОЕ ЗА 24 ЯНВАРЯ ⟩ Убийство криминального авторитета, суд по Золитудской трагедии и почему не взрывали лед в Екабпилсе

Несколько групп единомышленников в Facebook опубликовали посты женщины, в которых она просит о помощи. Женщина указывает, что является многодетной матерью, которой необходимы лекарства, продукты питания и молочная смесь. Однако люди настроены скептически, сообщает передача Bez Tabu.

В думе Екабпилса, отвечая на частый вопрос комментаторов из соцсетей о том, почему нельзя было просто взорвать лед в Даугаве, сказали: "Это все равно что бросить петарду в манку!". В свою очередь, о том, был ли смысл в этих взрывах, в рамках программы "Кто вам платит?" ответил человек, не связанный ни с местной думой, ни с кризисным управлением - Константин Ранкс, геолог, автор книг об изменении климата и научный журналист.

Повышение тарифов оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST) и оператора системы распределения Sadales tīkls (ST) будет примерно вдвое ниже, чем было предложено, заявил журналистам во вторник, 24 января, министр климата и энергетики Раймонд Чударс после заседания Кабинета министров.

Срок проведения проверок на знание государственного языка для граждан России с постоянным видом на жительство (ВНЖ) в Латвии может быть продлен до 1 декабря, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

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