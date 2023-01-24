Подходит к концу очередной рабочий день. Если вы целый день были заняты работой и не следили за новостями, то наша ежедневная подборка как раз для вас. RUS TVNET рассказывает о самом главном в Латвии и за ее пределами за вторник, 24 января.
ГЛАВНОЕ ЗА 24 ЯНВАРЯ ⟩ Убийство криминального авторитета, суд по Золитудской трагедии и почему не взрывали лед в Екабпилсе
Новости Латвии:
Вечером в воскресенье, 22 января, в Даугавпилсе был застрелен мужчина.
Рижский окружной суд, рассматривая в апелляционном порядке уголовное дело о золитудской трагедии, признал виновным только инженера-строителя Ивара Сергетса, а остальных подсудимых оправдал.
Международная сеть розничных магазинов SPAR расширяет свою деятельность в Латвии и уже в ближайшие месяцы откроет еще 24 торговых места. В четверг, 26 января, будет открыт магазин в Резекне, на улице Космонаута, 11. Уже весной имеющиеся магазины пополнят еще 23 торговые точки по всей Латвии, в том числе и в Риге, сообщили RUS TVNET в компании.
Служба государственной безопасности (VDD) начала проверку публичных заявлений депутата Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!") о Музее оккупации Латвии, в которых некоторые услышали возможное отрицание факта оккупации Латвии.
Жильцы многоквартирного дома в Вецмилгрависе длительное время платят за чужую квартиру. Уже 14 лет в квартире никто не живет. Ее владелица умерла, оставив жилье в наследство мужчине. Однако он не успел перенять недвижимость и скончался. Жительница дома Байба считает, что за квартиру платят жильцы дома, сообщает передача Bez Tabu.
Несколько групп единомышленников в Facebook опубликовали посты женщины, в которых она просит о помощи. Женщина указывает, что является многодетной матерью, которой необходимы лекарства, продукты питания и молочная смесь. Однако люди настроены скептически, сообщает передача Bez Tabu.
В думе Екабпилса, отвечая на частый вопрос комментаторов из соцсетей о том, почему нельзя было просто взорвать лед в Даугаве, сказали: "Это все равно что бросить петарду в манку!". В свою очередь, о том, был ли смысл в этих взрывах, в рамках программы "Кто вам платит?" ответил человек, не связанный ни с местной думой, ни с кризисным управлением - Константин Ранкс, геолог, автор книг об изменении климата и научный журналист.
Повышение тарифов оператора системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls (AST) и оператора системы распределения Sadales tīkls (ST) будет примерно вдвое ниже, чем было предложено, заявил журналистам во вторник, 24 января, министр климата и энергетики Раймонд Чударс после заседания Кабинета министров.
Срок проведения проверок на знание государственного языка для граждан России с постоянным видом на жительство (ВНЖ) в Латвии может быть продлен до 1 декабря, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
За рубежом:
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявившего в понедельник, 23 января, что Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкары при вступлении в Североатлантический альянс после субботней акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме.
В Госдуме предложили обязать россиян, которые хотят выехать из страны на автомобиле, заранее резервировать дату и время пересечения границы, сообщили российские СМИ со ссылкой на государственное агентство ТАСС. Это стало одной из главных новостей утра, прежде чем автор идеи выступил с разъяснением: предложение касается только грузовых автоперевозок.
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил об уходе в отставку, опубликовав в Telegram заявление об уходе на имя президента Владимира Зеленского, сообщает Русская служба ВВС.
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall готов поставить Украине 139 танков Leopard, если это позволит сделать правительство Германии, рассказал медиагруппе RND представитель концерна.
Интенсивности боев такого уровня, как в Украине, современная Россия еще не знала, признал в интервью начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
В начале этого года в Госсуде рассматривали международное дело: чтобы скрыть преступление, гражданин Эстонии грузинского происхождения нанял злоумышленников из Латвии, которые подожгли угнанный люксовый внедорожник, находившийся на закрытой полицейской парковке в Тарту. По данным следственной группы, схема была продумана до мелочей, но в результате преступник все равно был пойман и приговорен к восьми годам лишения свободы, пишет Rus.Postimees.
Два из пяти крупнейших водочных заводов России в прошлом году сократили объемы производства из-за санкций. Особенно болезненным ударом стал запрет на ввоз российского алкоголя в Евросоюз, сообщает The Moscow Times.
Интересное чтиво:
В воскресенье, 22 января, в эфир вышел очередной выпуск шоу Lietuvos Balsas, или литовской версии шоу "Голос" (The Voice), в котором в рамках "Слепых прослушиваний" также выступила латвийская певица Диона Лиепиня. Члены жюри довольно долго слушали ее выступление, но трое из четырех судей развернулись, выбрав Диону в свою команду.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дал интервью "Матч-ТВ", в котором впервые прокомментировал скандал, который разгорелся после того, как в сети появилась фотография, на которой он запечатлён за ужином в компании эстонских футболистов.
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14 января состоялась торжественная церемония вручения премии Trīs zvaigžņu balvas, на которой раздали награды лучшим спортсмена Латвии. Сразу после мероприятия в соцсетях начался выброс желчи. Неужели латвийское спортивное сообщество ничего не смыслит?
Журналист и кулинар Ника Белоцерковская в соцсетях анонсировала "гастрономический благотворительный ужин", который она организует у себя дома совместно с бизнесменом Евгением Чичваркиным.
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