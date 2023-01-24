Серия громких отставок в Украине: от офиса президента до Минобороны. Кто уволен и за что?

Второй отставкой дня стал уход с должности замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, отвечавшего за тыловое обеспечение ВСУ.

Его отставку поддержал министр обороны Алексей Резников.

Шаповалов написал заявление на фоне скандала вокруг закупок питания для военных на передовой.

Украинские СМИ утверждают, что Минобороны проводило закупки продовольствия для военных по значительно завышенным ценам Фото: УНІАН

В минувшую субботу в украинской прессе появились сообщения о том, что Министерство обороны якобы закупает продовольствие для военных по значительно завышенным ценам.

В своем заявлении об отставке Шаповалов написал, что уходит в связи с большим общественным резонансом, но сами обвинения в коррупции назвал бездоказательными манипуляциями вокруг темы обеспечения вооруженных сил Украины.

Министерство обороны назвало обвинения в адрес замминистра безосновательными, но отметило, что его отставка стала достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрацией того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла".

"Минобороны следует принципу нулевой толерантности к коррупции, с уважением относится к демократическому контролю и обеспечит абсолютную прозрачность для проведения любых проверок уполномоченными органами", - говорится в заявлении ведомства.

Минобороны выразило надежду, что подобные ответственные решения, как отставка Вячеслава Шаповалова, помогут властям Украины сохранить доверие общества и международных партнеров.

Чиновник на отдыхе

Третье громкое увольнение коснулось заместителя генпрокурора Украины Алексея Симоненко.

Указ об освобождении его от должности по собственному желанию подписал во вторник генеральный прокурор Андрей Костин.