Гарет Бэйл нашёл новую работу

Бэйл только две недели назад объявил о завершении футбольной карьеры, но вместо того, чтобы наслаждаться заслуженным отдыхом, он начал профессиональную карьеру игрока в гольф.

В феврале Бэйл примет участие в турнире по гольфу AT&T Pebble Beach Pro-Am - одном из крупнейших в PGA-туре. Призовой фонд составит 9 миллионов долларов, а победитель получить чуть более полутора миллионов.

Соревнования пройдут со 2 по 5 февраля в Калифорнии. В них примут участие 156 профессионалов и 156 любителей. В числе участников будут актёры Билл Мюррей и Джейсон Бейтман, а также знаменитые гольфисты - Мэтт Фицпатрик, Джордан Спит и Люк Дональд.

Последним клубом в карьере Бэйла стал американский "Лос-Анджелес". Также он принял участие в чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре, где сборная Уэльса заняла последнее место в группе "B" и не смогла выйти в плей-офф.

Ранее футболист играл за "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и мадридский "Реал". В составе испанского клуба Бэйл пять раз становился победителем Лиги чемпионов, четыре раза - клубного чемпионата мира, трижды выигрывал Ла Лигу, дважды - Суперкубок Европы, по одному разу - Суперкубок Испании и Кубок Испании.

Гарет Бэйл является рекордсменом сборной Уэльса по количеству матчей (111) и голов (41).