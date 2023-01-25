Глава украинской армии пожертвовал один миллион долларов, полученный по наследству

"Залужный в этом месяце пожертвовал один миллион долларов для военных нужд из наследства, полученного им от американца украинского происхождения Григория Степанца, как сообщает семья Степанца", - написали в NYT.

Пресс-служба вооруженных сил подтвердила факт этого пожертвования.

"Я пожертвовал всю свою жизнь вооруженным силам. И у меня не было никаких сомнений в том, что я сделаю с этим наследством. Цель завещания Григория, очевидно, была поддержать украинскую армию в моем лице", - сказал Залужный.

Индивидуальные пожертвования играют важную роль в обеспечении армии Украины в условиях вторжения России. Украинская государственная платформа United24, которая собирает средства для военных нужд государства, восстановления после войны и гуманитарных потребностей, собрала более 274 миллионов долларов.