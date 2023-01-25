Ср, 25.01.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Глава украинской армии пожертвовал один миллион долларов, полученный по наследству

rus.tvnet.lv
Глава украинской армии пожертвовал один миллион долларов, полученный по наследству
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Фото: AFP/SCANPIX

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный получил наследство из США в один миллион долларов. Он отдал все эти деньги на нужды украинской армии, сообщила газета The New York Times (NYT).

"Залужный в этом месяце пожертвовал один миллион долларов для военных нужд из наследства, полученного им от американца украинского происхождения Григория Степанца, как сообщает семья Степанца", - написали в NYT.

Пресс-служба вооруженных сил подтвердила факт этого пожертвования.

"Я пожертвовал всю свою жизнь вооруженным силам. И у меня не было никаких сомнений в том, что я сделаю с этим наследством. Цель завещания Григория, очевидно, была поддержать украинскую армию в моем лице", - сказал Залужный.

Индивидуальные пожертвования играют важную роль в обеспечении армии Украины в условиях вторжения России. Украинская государственная платформа United24, которая собирает средства для военных нужд государства, восстановления после войны и гуманитарных потребностей, собрала более 274 миллионов долларов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх