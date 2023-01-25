Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный получил наследство из США в один миллион долларов. Он отдал все эти деньги на нужды украинской армии, сообщила газета The New York Times (NYT).
Глава украинской армии пожертвовал один миллион долларов, полученный по наследству
"Залужный в этом месяце пожертвовал один миллион долларов для военных нужд из наследства, полученного им от американца украинского происхождения Григория Степанца, как сообщает семья Степанца", - написали в NYT.
Пресс-служба вооруженных сил подтвердила факт этого пожертвования.
"Я пожертвовал всю свою жизнь вооруженным силам. И у меня не было никаких сомнений в том, что я сделаю с этим наследством. Цель завещания Григория, очевидно, была поддержать украинскую армию в моем лице", - сказал Залужный.
Индивидуальные пожертвования играют важную роль в обеспечении армии Украины в условиях вторжения России. Украинская государственная платформа United24, которая собирает средства для военных нужд государства, восстановления после войны и гуманитарных потребностей, собрала более 274 миллионов долларов.
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