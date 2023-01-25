"Арсенал" купил талантливого поляка, но болельщики обсуждают лишь его жену

22-летний польский игрок будет выступать за "Арсенал" под 15-м номером. Ранее сообщалось, что контракт с ним рассчитан до лета 2028 года, а трансфер обошёлся лондонцам в 25 млн евро без учёта бонусов.

В "Арсенале" давно охотились за польским футболистом, но вряд ли там учли важный бонус этого трансфера - жену защитника Клаудию Ковальчик, которую называют "королевой тверка".

30-летняя Клаудия - профессиональная танцовщица. Она специализируется на тверке. Это танец, состоящий из активных движений ягодицами и бёдрами.

В 2017 году Клаудия была признана королевой тверка, выиграв титул Queen of Germany Twerk Competion17. В 2018 году девушка дошла до полуфинала европейского турнира по тверку.

Сейчас девушка выступает в ночных клубах под псевдонимом Claudia Redheaded ("Рыженькая Клаудия"), а также проводит мастер-классы. Ещё у неё есть собственный бренд специализированной одежды для танцоров.