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"Арсенал" купил талантливого поляка, но болельщики обсуждают лишь его жену

rus.tvnet.lv
"Арсенал" купил талантливого поляка, но болельщики обсуждают лишь его жену
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23 января лондонский "Арсенал" объявил о переходе защитника сборной Польши и итальянской "Специи" Якуба Кивера, однако болельщики английской команды больше обсуждают не трансфер футболиста, а его супругу.

22-летний польский игрок будет выступать за "Арсенал" под 15-м номером. Ранее сообщалось, что контракт с ним рассчитан до лета 2028 года, а трансфер обошёлся лондонцам в 25 млн евро без учёта бонусов.

В "Арсенале" давно охотились за польским футболистом, но вряд ли там учли важный бонус этого трансфера - жену защитника Клаудию Ковальчик, которую называют "королевой тверка".

30-летняя Клаудия - профессиональная танцовщица. Она специализируется на тверке. Это танец, состоящий из активных движений ягодицами и бёдрами.

В 2017 году Клаудия была признана королевой тверка, выиграв титул Queen of Germany Twerk Competion17. В 2018 году девушка дошла до полуфинала европейского турнира по тверку.

Сейчас девушка выступает в ночных клубах под псевдонимом Claudia Redheaded ("Рыженькая Клаудия"), а также проводит мастер-классы. Ещё у неё есть собственный бренд специализированной одежды для танцоров.

На Instagram девушки подписаны почти 60 тысяч человек. Узнав о переходе возлюбленного в "Арсенал", девушка очень обрадовалась и поддержала его. "Лондон, я готова! Якуб, я в тебя верю. Всё получится", - написала девушка.

У Якуба и Клаудии разница в возрасте составляет восемь лет. Однако эта разница совсем не чувствуется. Якуб и Клаудия смотрятся гармонично друг с другом.

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