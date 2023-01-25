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Состоялась жеребьёвка финального турнира Лиги наций

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Состоялась жеребьёвка финального турнира Лиги наций
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Футболисты сборной Нидерландов
Футболисты сборной Нидерландов Фото: Reuters/ScanPix

В среду, 25 января, в швейцарском Ньюне состоялась жеребьёвка финальной стадии нынешнего розыгрыша Лиги наций.

Напомним, что в жеребьёвке участвовали четыре сборные - Хорватия, Италия, Нидерланды и Испания.

Сформировались следующие полуфинальные пары:

  • Испания - Италия (14 июня)
  • Нидерланды - Хорватия (15 июня)

Матчи пройдут летом 2023 года в нидерландских городах Роттердам и Энсхеде. Поединок за третье место и финал разыграют 18 июня.

Напомним, что в 2019 году турнир выиграла сборная Португалия, а в 2021-м - Франция.

Также стало известно, что со следующего сезона УЕФА рассмотрит внесение изменений в формат Лиги наций. Если раньше команды, занимавшие первые места в группах Лиги А, попадали в "Финал четырёх", то теперь в турнире может появиться плей-офф, в котором будут участвовать и те сборные, которые займут вторые места.

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