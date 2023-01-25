В среду, 25 января, в швейцарском Ньюне состоялась жеребьёвка финальной стадии нынешнего розыгрыша Лиги наций.
Состоялась жеребьёвка финального турнира Лиги наций
Напомним, что в жеребьёвке участвовали четыре сборные - Хорватия, Италия, Нидерланды и Испания.
Сформировались следующие полуфинальные пары:
- Испания - Италия (14 июня)
- Нидерланды - Хорватия (15 июня)
Матчи пройдут летом 2023 года в нидерландских городах Роттердам и Энсхеде. Поединок за третье место и финал разыграют 18 июня.
The 2023 #NationsLeague Finals!— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) January 25, 2023
🇳🇱🇭🇷🇪🇸🇮🇹 Who will go all the way? pic.twitter.com/K53XCIVHx4
Напомним, что в 2019 году турнир выиграла сборная Португалия, а в 2021-м - Франция.
Также стало известно, что со следующего сезона УЕФА рассмотрит внесение изменений в формат Лиги наций. Если раньше команды, занимавшие первые места в группах Лиги А, попадали в "Финал четырёх", то теперь в турнире может появиться плей-офф, в котором будут участвовать и те сборные, которые займут вторые места.
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