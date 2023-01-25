Состоялась жеребьёвка финального турнира Лиги наций

Напомним, что в жеребьёвке участвовали четыре сборные - Хорватия, Италия, Нидерланды и Испания.

Сформировались следующие полуфинальные пары:

Испания - Италия (14 июня)

Нидерланды - Хорватия (15 июня)

Матчи пройдут летом 2023 года в нидерландских городах Роттердам и Энсхеде. Поединок за третье место и финал разыграют 18 июня.

The 2023 #NationsLeague Finals!



🇳🇱🇭🇷🇪🇸🇮🇹 Who will go all the way? pic.twitter.com/K53XCIVHx4 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) January 25, 2023

Напомним, что в 2019 году турнир выиграла сборная Португалия, а в 2021-м - Франция.

Также стало известно, что со следующего сезона УЕФА рассмотрит внесение изменений в формат Лиги наций. Если раньше команды, занимавшие первые места в группах Лиги А, попадали в "Финал четырёх", то теперь в турнире может появиться плей-офф, в котором будут участвовать и те сборные, которые займут вторые места.