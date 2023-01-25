СМИ: армия Украины вышла из Соледара

"После месяца тяжелых боев, в том числе на прошлой неделе, украинские войска покинули [Соледар] Соледар и отступили в пригороды на заранее подготовленные позиции", - сказал пресс-секретарь восточной группы армии Сергей Череватый.

В понедельник, 16 января, Череватый сообщал, что украинская армия по-прежнему удерживает оборонительные позиции как в самом Соледаре, так и возле города.

Он отметил, что украинские солдаты уничтожают врага "в промышленных масштабах" и не допускают стратегического продвижения российской армии.

В течение суток россияне 138 раз обстреляли Соледар, произошло 38 боевых столкновений, в эфире национального телемарафона сказал Череватый.

По его словам, защитники Соледара сотворили настоящий подвиг, несмотря на превосходство врага в 3-5 раз, мощно держали свои позиции.

"Они нанесли врагу огромные потери в личном составе, которые можно сравнить с потерями агрессора в двух чеченских войнах", - подчеркнул Череватый.