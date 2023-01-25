Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс во время матча Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с "Лос-Анджелес Клипперс" в погоне за мячом влетел в зрителей в первом ряду.
ВИДЕО ⟩ 113-килограммовый Леброн Джеймс влетел в женщин в первом ряду
Эпизод произошёл за 5:15 до конца третьей четверти. Леброн Джеймс подкрался к Каваю Ленарду со спины, выбил мяч, но не сумел им завладеть.
Тогда звёздный форвард "Лейкерс" кинулся за уходящим в аут мячом, в результате чего вылетел на трибуны к болельщикам. Падая, 38-летний баскетболист влетел в двух женщин и, перевалившись через кресла, оказался на полу.
Согласно данным на сайте НБА, вес Джеймса превышает 113 кг.
Матч закончился поражением "Лейкерс" со счётом 115:133. Джеймс завершил встречу с 46 очками, 8 подборами и 7 передачами, став самым результативным игроком в составе обеих команд.
Кроме того, после игры выяснилось, что Леброн Джеймс стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который набирал 40 очков или больше в матчах против всех 30 клубов лиги.
Джеймс - четырёхкратный чемпион НБА (дважды в составе "Майами", по разу с "Кливлендом" и "Лейкерс").
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