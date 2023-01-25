Мэр Риги Мартиньш Стакис творчески поздравил столицу Литвы - Вильнюс с 700-летием.
Матриньш Стакис в честь дня рождения Вильнюса обзавелся "татуировкой"
Как свидетельствует размещенное Стакисом фото в соцсетях, он сделал "татуировку".
"Дорогой Вильнюс! Когда ты настолько стар, нужно начинать записывать возраст или... татуировать его! Сделаем твой 700-й день рождения незабываемым!", - написал Стакис.
Dear @GoVilnius, when you're this old, you have to start writing your age down… or tattoo it! Let's make your 700th birthday unforgettable! 😏🎉#vilnius #birthday #v700 pic.twitter.com/eqXDRI5slb— Mārtiņš Staķis (@MStakis) January 25, 2023
Представитель Live Riga Рита Петерсоне указала порталу Sejas - Рижское агентство инвестиций и туризма заметило, что в Вильнюсе царит небольшая тревога по поводу того, что в соседних странах забыли о 700-летнем юбилее города - несмотря на то, что об этом говорили в рекламной кампании столицы соседнего государства и даже на площади Ливу был размещен рекламный плакат, который вряд ли кто-то мог не заметить.
Чтобы развеять опасения жителей Вильнюса, а также, чтобы самому не забыть о важной дате, мэр Риги решил подготовить напоминание, не заметить которое сложно.
О том, настоящая ли татуировка, Петерсоне пояснила: "По определению татуировка - это "рисунок, который накладывают на кожу человека", поэтому можно сказать, что да, она настоящая. Что касается техники нанесения татуировки-
уважая частную жизнь мэра Риги, мы не можем предоставить более подробные комментарии".
Впрочем, это не единственное поздравление, которое подготовила Рига - в Вильнюс были отправлены и поздравительные открытки, которые нужно отправляться искать не в почтовый ящик, а в город.
"Хей, Вильнюс! Обязательно произведи фурор на свое 700-летие! Какое совпадение - на латышском языке "Вильнюс" звучит почти как "волна". Иронично, так как именно у нас больше всего моря. Твой любимый сосед, Рига", - говорится в поздравлении.
Такое поздравление с сегодняшнего дня можно увидеть в центре Вильнюса на более чем 20 цифровых рекламных стандах.
Напомним, в среду в Вильнюсе отмечают 700-летие города, по случаю которого проходит фестиваль света, выставка копия письма князя Гедиминаса и открытие памятника, посвященный этому письму.
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