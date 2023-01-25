Комиссия отклонила инициативу об отмене языковых проверок для граждан РФ и Беларуси

Решение комиссии предстоит утвердить на заседании Сейма.

На заседании автор инициативы Ольга Петкевич заявила о том, что русский язык - это только инструмент общения. Она и другие русскоязычные жители Латвии лояльны Латвии, а не России и Путину. Петкевич подчеркнула, что поправки к закону об иммиграции в большей степени коснутся пожилых людей, которые, даже зная латышский язык на разговорном уровне, эмоционально и физически не в состоянии сдать экзамен.

В свою очередь представители МВД и Государственного центра содержания образования (VISC) заявили, что А2 - это необходимый уровень владения государственным языком, он невысокий, и это требование не является несоразмерным или неправильным, так как это необходимо для того, чтобы человек мог полноценно участвовать в жизни общества.

Подсчитано, что для освоения уровня владения языком А2 требуется около двух месяцев, а для людей старшего возраста, возможно, месяца три или четыре.

Представитель VISC подчеркнула, что необходимо дать четкий сигнал о том, что необходимо знать государственный язык, и поправки к закону об иммиграции не будут пересматриваться по существу.