В среду комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям не поддержала коллективную инициативу об отмене поправок к закону об иммиграции, которые предусматривают, что постоянные жители Латвии с гражданством РФ и Беларуси должны сдавать тест на знание латышского языка.
Комиссия отклонила инициативу об отмене языковых проверок для граждан РФ и Беларуси
Решение комиссии предстоит утвердить на заседании Сейма.
На заседании автор инициативы Ольга Петкевич заявила о том, что русский язык - это только инструмент общения. Она и другие русскоязычные жители Латвии лояльны Латвии, а не России и Путину. Петкевич подчеркнула, что поправки к закону об иммиграции в большей степени коснутся пожилых людей, которые, даже зная латышский язык на разговорном уровне, эмоционально и физически не в состоянии сдать экзамен.
В свою очередь представители МВД и Государственного центра содержания образования (VISC) заявили, что А2 - это необходимый уровень владения государственным языком, он невысокий, и это требование не является несоразмерным или неправильным, так как это необходимо для того, чтобы человек мог полноценно участвовать в жизни общества.
Подсчитано, что для освоения уровня владения языком А2 требуется около двух месяцев, а для людей старшего возраста, возможно, месяца три или четыре.
Представитель VISC подчеркнула, что необходимо дать четкий сигнал о том, что необходимо знать государственный язык, и поправки к закону об иммиграции не будут пересматриваться по существу.
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