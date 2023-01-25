Передача: В интернете полуголые женщины шантажируют латвийских мужчин

Мартиньш получил сообщение от Кристине в девять часов утра в субботу и незамедлительно ответил.

Вскоре Кристине позвонила ему по видеозвонку. Мартиньш записал свой разговор и передал его в распоряжение Bez Tabu. Якобы Кристине, которая совсем не была похожа на девушку с фотографий в Facebook, общалась в нижнем белье.

Женщина попросила продемонстрировать, что Мартиньш находится в ванной. Для воодушевления мужчины она сняла бюстгальтер и начала себя ласкать.

Вскоре женщина отключилась и Мартиньшу было продемонстрировано фото и видео с ним же, обнажающимся перед камерой.

"Не, ну круто..." - написал Мартиньш Кристине.

"Если вы меня заблокируете, увидите, на что я способна с этим голым видео. Вы потеряете уважение, семейную жизнь, работу. Заплатите 2500 евро негосударственной организации, которая заботится о несовершеннолетних детях в Африке. Я работаю на них", - заявила женщина.

В полицию уже не первый год обращаются за помощью пострадавшие, у которых вымогают деньги после получения фотографий в обнаженном виде. Призвать к ответственности базирующуюся за границей группировку сложно. Пострадавшим советуют ни в коем случае не перечислять деньги.

Старший специалист отдела превенции главного управления Государственной полиции Санда Гайлане рассказывает:

"К сожалению, в Госполицию жители обращаются очень редко. Большая часть пострадавших боятся, им стыдно, поэтому они даже не ищут помощи.

Нам поступает мало сообщений о таких случаях, но они есть. Отправка денег шантажистам не гарантирует того, что фотографии не будут опубликованы, после чего снова могут потребовать деньги. Не продолжайте переписку, обращайтесь в полицию. Рекомендуем не делиться своими обнаженными фотографиями".

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке: