Передача: В интернете полуголые женщины шантажируют латвийских мужчин

Зритель передачи Bez Tabu Мартиньш (имя изменено) отозвался на начатый некой Кристине разговор в Facebook. У женщины в профиле было несколько фотографий и указано, что она живет в Риге. Кроме того, среди ее друзей были жители Латвии - общие с Мартиньшем друзья.
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Мартиньш получил сообщение от Кристине в девять часов утра в субботу и незамедлительно ответил.
Вскоре Кристине позвонила ему по видеозвонку. Мартиньш записал свой разговор и передал его в распоряжение Bez Tabu. Якобы Кристине, которая совсем не была похожа на девушку с фотографий в Facebook, общалась в нижнем белье.
Женщина попросила продемонстрировать, что Мартиньш находится в ванной. Для воодушевления мужчины она сняла бюстгальтер и начала себя ласкать.
Вскоре женщина отключилась и Мартиньшу было продемонстрировано фото и видео с ним же, обнажающимся перед камерой.
"Не, ну круто..." - написал Мартиньш Кристине.
"Если вы меня заблокируете, увидите, на что я способна с этим голым видео. Вы потеряете уважение, семейную жизнь, работу. Заплатите 2500 евро негосударственной организации, которая заботится о несовершеннолетних детях в Африке. Я работаю на них", - заявила женщина.
В полицию уже не первый год обращаются за помощью пострадавшие, у которых вымогают деньги после получения фотографий в обнаженном виде. Призвать к ответственности базирующуюся за границей группировку сложно. Пострадавшим советуют ни в коем случае не перечислять деньги.
Старший специалист отдела превенции главного управления Государственной полиции Санда Гайлане рассказывает:
"К сожалению, в Госполицию жители обращаются очень редко. Большая часть пострадавших боятся, им стыдно, поэтому они даже не ищут помощи.
Нам поступает мало сообщений о таких случаях, но они есть. Отправка денег шантажистам не гарантирует того, что фотографии не будут опубликованы, после чего снова могут потребовать деньги. Не продолжайте переписку, обращайтесь в полицию. Рекомендуем не делиться своими обнаженными фотографиями".
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