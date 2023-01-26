Денис Васильев на третьем месте после короткой программы на чемпионате Европы

Латвийский фигурист Денис Васильев в короткой программе показал свой лучший результат в сезоне и перед произвольной программой занимает третье место. За свой прокат Васильев получил 84,81 балла, что на 1,8 балла больше, чем его лучший результат в этом сезоне.

Лучший результат показал француз Адам Сяо Хим Фа, получивший за свой прокат 96,53 балла. На втором месте располагается итальянец Маттео Риццо - 86,46 балла.

Денис Васильев Фото: EPA/Scanpix

Соревнования в произвольной программе пройдут в пятницу.

Напомним, в прошлом году на чемпионате Европы в Таллинне Васильев занял третье место, набрав в сумме рекордные 272,08 балла.

Латвию на чемпионате Европы представит также Софья Степченко, которая в женских соревнованиях начнёт свою короткую программу в четверг, 26 ноября, и дуэт Аурелия Ипполито и Люк Рассел, которые выступят с танцами на льду в эту пятницу.

Соревнования завершатся в субботу, а в воскресенье пройдут показательные выступления лучших спортсменов.