Организаторы Australian Open запретили проносить на трибуны российские и белорусские флаги, однако это не мешает болельщикам устраивать провокации другими способами.
ВИДЕО ⟩ Флаги ДНР и России, буква Z и отец Джоковича. Что происходит на Australian Open?
В среду, 25 января, российский теннисист Андрей Рублёв разгромно проиграл сербу Новаку Джоковичу в матче четвертьфинала Australian Open со счётом 1:6, 2:6, 4:6.
По окончании этого поединка у входа в "Род Лейвер Арена" собралась группа болельщиков, которая размахивала российскими флагами и скандировала: "Сербия! Россия! Сербия! Россия!".
Just took a walk around Melbourne Park after filing and a group of people were standing on the Rod Laver Arena steps, holding up a flag with Vladimir Putin’s face and chanting in support of Russia. pic.twitter.com/2p0LfkyVC3— Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 25, 2023
На одном из российских флагов можно было заметить изображение президента РФ Владимира Путина. Также за пределами арены были замечены болельщики с флагами так называемой "ДНР".
Вдобавок ко всему этому человек, размахивающий этим флагом, был одет в футболку с буквой "Z" - символом поддержки российской армии в войне с Украиной. На видео с болельщиками также запечатлён Срджан Джокович - отец экс-первой ракетки мира Новака Джоковича.
Джокович-старший сфотографировался с мужчиной в футболке с буквой "Z" и надписью "Где мы, там Россия", державшим в руках флаг России с портретом Путина. Отходя от группы зрителей, Джокович-старший по-сербски сказал: "Да здравствуют русские".
Также на матче Джоковича и Рублёва в объективы фото и телекамер попал болельщик на трибунах, который наблюдал за игрой в футболке с большой буквой "Z" на груди.
Sport24 пишет, что футболка болельщика вызвала интерес у полиции Мельбурна, которая решила задержать мужчину. Задержанным оказался серб, имеющий паспорт гражданина США, Зоран Павлович. Он рассказал детали своего задержания.
"Я им сразу сказал, что меня зовут Зоран и что я известен футболками с буквой "Z". Я показал им документы, и сотрудники полиции вежливо извинились передо мной и отпустили. Я гражданин США, у меня никогда не было проблем, где бы я ни был", - цитирует Павловича Kurir.
Позже Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) выпустила заявление, в котором рассказала о задержании четырёх болельщиков, которые демонстрировали неподобающие флаги и символы, скандировали пророссийские и пропутинские лозунги, а также угрожали охранникам.
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