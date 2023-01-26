ВИДЕО ⟩ Флаги ДНР и России, буква Z и отец Джоковича. Что происходит на Australian Open?

Также на матче Джоковича и Рублёва в объективы фото и телекамер попал болельщик на трибунах, который наблюдал за игрой в футболке с большой буквой "Z" на груди.

Фото: EPA/Scanpix

Sport24 пишет, что футболка болельщика вызвала интерес у полиции Мельбурна, которая решила задержать мужчину. Задержанным оказался серб, имеющий паспорт гражданина США, Зоран Павлович. Он рассказал детали своего задержания.

"Я им сразу сказал, что меня зовут Зоран и что я известен футболками с буквой "Z". Я показал им документы, и сотрудники полиции вежливо извинились передо мной и отпустили. Я гражданин США, у меня никогда не было проблем, где бы я ни был", - цитирует Павловича Kurir.

Позже Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) выпустила заявление, в котором рассказала о задержании четырёх болельщиков, которые демонстрировали неподобающие флаги и символы, скандировали пророссийские и пропутинские лозунги, а также угрожали охранникам.