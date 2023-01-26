Ринкевич: российский режим больше не скрывает свой оскал

Глава МИД подчеркнул, что Украина, как и любая страна, имеет законное право на самооборону, восстановление своей территориальной целостности в пределах международно признанных границ с помощью военной силы. "Все мы хотим быстрой победы Украины и поражения России, но должны понимать, что борьба будет долгой и ожесточенной", - сказал Ринкевич.

"Мы продолжим поддерживать Украину. Сейчас это первая линия обороны для Латвии и Европы в целом. Вторжение России в Украину - это суровое напоминание нам самим. Если мы хотим в будущем отстаивать свободный, демократический мировой порядок, основанный на международном праве, то должны четко защищать эти принципы и права", - отметил министр.

Латвия призывает своих союзников и партнеров оказывать всю возможную помощь Украине, поставляя танки, средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Ринкевич поблагодарил США и Германию за вчерашнее решение отправить танки Abrams и Leopard вооруженным силам Украины.