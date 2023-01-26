Российский режим больше не скрывает своего зверского лица, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич на внешнеполитических дебатах в Сейме.
Ринкевич: российский режим больше не скрывает свой оскал
Сегодня в парламенте проходят ежегодные дебаты о внешней политике, в ходе которых министр иностранных дел отчитывается о результатах работы и задачах внешней политики государства.
Как подчеркнул Ринкевич, 24 февраля прошлого года с началом вторжения России в Украину мир в Европе рухнул, а международному порядку был нанесен серьезный удар.
"В Европе бушует война. Наш моральный и политический выбор очевиден: поддерживать Украину до ее окончательной победы. Это единственный путь к достижению прочного мира в Европе и укреплению нашей национальной безопасности", - сказал министр.
Он подчеркнул, что сегодня украинские солдаты и гражданское население противостоят российской агрессии, голодают, мерзнут, депортируются и погибают. Это происходит потому, что значительная часть российского общества считает, что может вернуться во времена империализма и колониализма, верит в свою избранность и безнаказанность.
Ринкевич отметил, что беззаконие, террор, насилие в сочетании с шовинистическим империализмом - это коктейль Молотова российского режима 21-го века и его визитная карточка в мире. Министр подчеркнул, что Латвия никогда не признает незаконную аннексию Россией части украинской территории.
Глава МИД подчеркнул, что Украина, как и любая страна, имеет законное право на самооборону, восстановление своей территориальной целостности в пределах международно признанных границ с помощью военной силы. "Все мы хотим быстрой победы Украины и поражения России, но должны понимать, что борьба будет долгой и ожесточенной", - сказал Ринкевич.
"Мы продолжим поддерживать Украину. Сейчас это первая линия обороны для Латвии и Европы в целом. Вторжение России в Украину - это суровое напоминание нам самим. Если мы хотим в будущем отстаивать свободный, демократический мировой порядок, основанный на международном праве, то должны четко защищать эти принципы и права", - отметил министр.
Латвия призывает своих союзников и партнеров оказывать всю возможную помощь Украине, поставляя танки, средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Ринкевич поблагодарил США и Германию за вчерашнее решение отправить танки Abrams и Leopard вооруженным силам Украины.
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