МОК выдвинул условие для допуска россиян к соревнованиям. В России недовольны

В частности, на соревнования могут быть допущены спортсмены, которые не поддерживают войну.

"Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях. Это означает, что, во-первых, соревноваться могут только те, кто не выступал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине, во-вторых, только те спортсмены, которые полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения", - говорится в заявлении организации.

В МОК отметили, что "ни одному спортсмену нельзя препятствовать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта", однако им придётся пройти индивидуальную проверку. В случае нарушения спортсменами вышеуказанных условий их могут снова отстранить.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал предложения МОК, назвав их "попыткой сделать шаг в сторону спортсменов", которая одновременно является "двумя шагами в противоположном направлении".

Исполком МОК также заявил, что другие санкции в отношении России и Беларуси сохраняются: запрет на проведение соревнований на территории двух стран, запрет на национальную символику и участие представителей правительств или госчиновников в мероприятиях.

Напомним, в феврале 2022 года, через несколько дней после вторжения российских войск в Украину МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.