В финале Australian Open сыграют уроженки Москвы и Минска

Первой финалисткой Australian Open-2023 стала представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в полуфинале обыграла белоруску Викторию Азаренко со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу Рыбакиной.

Игра продолжалась 1 час 41 минуту. За матч Рыбакина, занимающая 25-е место в мировом рейтинге WTA, сделала 9 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. У Азаренко (24 WTA) - 3 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Отметим, что Рыбакина впервые в карьере дошла до финала Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году Рыбакина, которая до 2018 года представляла Россию, стала победительницей Уимблдона.

За главный трофей Australian Open 23-летняя Рыбакина поборется с белоруской Ариной Соболенко, которая в полуфинале оказалась сильнее польки Магды Линетт - 7:6 (7:1), 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. 24-летняя Соболенко (5 WTA) один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 4. На счету Линетт (45 WTA) 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. Счёт в личных встречах стал 3:0 в пользу Соболенко.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые в карьере вышла в финал турнира серии "Большого шлема". Ранее её лучшим результатом был выход в полуфинал Уимблдона (2021) и US Open (2021, 2022).

Главный матч женского одиночного турнира в Мельбурне состоится 28 января.