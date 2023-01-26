Война России против Украины - не только война российских империалистов, но и война за то, какие ценности и какой порядок будут господствовать в Европе, в том числе сохранятся ли свобода, демократия и верховенство закона или же восторжествует жестокая диктатура, заявил в четверг на внешнеполитических дебатах в Сейме премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Кариньш: война в Украине - это война за ценности
"Российская война в Украине брутальная, и по брутальности почти невероятно, что она происходит здесь, в Европе", - сказал премьер, добавив, что необходимо сделать все, чтобы поддержать Украину не только в войне - оружием, боеприпасами и беспилотниками, но и гуманитарной, медицинской и финансовой помощью.
"Украинцы должны выстоять не только на поле боя, но и на поле ценностей, а мы, Европа, должны сказать "хватит, время диктатуры прошло!", - заявил премьер.
"Если агрессивный сосед хочет и планирует увеличить свою армию, мы на стороне демократии должны ответить аналогичным образом - мы должны стать сильнее, чтобы лучше помогать Украине и противостоять России и ее империализму. Мы должны противостоять этому, защищая нашу страну, семьи и детей", - сказал Кариньш.
Премьер добавил, что позиция Латвии совершенно ясна, а курс Запада, взятый более 30 лет назад, оказался правильным и должен быть продолжен.
Также Кариньш считает, что Латвия как государство может стать сильнее, осуществив широкую экономическую трансформацию, результатом которой станет увеличение экспорта, система образования сможет подготовить молодых людей, способных работать в условиях новой экономики, повысятся энергетическая безопасность, конкурентоспособность и качество жизни за счет дальнейшего совершенствования системы здравоохранения.
В своем выступлении премьер-министр поблагодарил партнеров по НАТО и указал, что необходимо укреплять военный потенциал страны. Также необходимо ввести службу государственной обороны и летом провести первый добровольный призыв, сказал Кариньш.
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