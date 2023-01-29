"Не больше трех упаковок в одни руки". В Латвии ограничивают торговлю некоторых товаров?

Что случилось?

В соцсетях гуляют жалобы, что в местных супермаркетах запрещено брать товары в слишком большом количестве на одного покупателя. В частности выделялось то, что корма для животных в магазинах Maxima можно купить в одни руки ограниченно - лишь несколько баночек.

Кроме того, неясность есть и из-за того, что еще год назад торговая розничная сеть Lidl вводила подобные ограничения на некоторые свои товары.

Так есть ли ограничения? Комментарии трех самых крупных торговых сетей в Латвии

Maxima

Представительница Maxima Лаура Багата рассказала: "Во время акций и различных кампаний мы предлагаем клиентам очень выгодные предложения с особенно низкими ценами, а для того, чтобы обеспечить всем нашим клиентам равные возможности для приобретения конкретных акционных товаров, может быть указано допустимое количество товаров, приобретаемых за один раз".