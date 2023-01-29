В социальных сетях можно найти негодования пользователей на тему того, что некоторые товары в супермаркетах Maxima можно купить лишь в ограниченном количестве на одни руки. Годом ранее другая торговая сеть - Lidl - уже вводила подобные лимиты. Так в каких магазинах есть эти ограничения сегодня, на какие товары, а также зачем их вводят, разбирался RUS TVNET.
"Не больше трех упаковок в одни руки". В Латвии ограничивают торговлю некоторых товаров?
Что случилось?
В соцсетях гуляют жалобы, что в местных супермаркетах запрещено брать товары в слишком большом количестве на одного покупателя. В частности выделялось то, что корма для животных в магазинах Maxima можно купить в одни руки ограниченно - лишь несколько баночек.
Кроме того, неясность есть и из-за того, что еще год назад торговая розничная сеть Lidl вводила подобные ограничения на некоторые свои товары.
Так есть ли ограничения? Комментарии трех самых крупных торговых сетей в Латвии
- Maxima
Представительница Maxima Лаура Багата рассказала: "Во время акций и различных кампаний мы предлагаем клиентам очень выгодные предложения с особенно низкими ценами, а для того, чтобы обеспечить всем нашим клиентам равные возможности для приобретения конкретных акционных товаров, может быть указано допустимое количество товаров, приобретаемых за один раз".
Она отметила, что эта практика - не нововведение, и она проводится именно в случаях особо выгодных цен: "Ограничение количества приобретаемых товаров позволяет обеспечить стабильное наличие товара в магазинах и возможность купить его любому желающему, избегая ситуаций, когда конкретный товар раскупается очень быстро, например, при закупке в больших количествах".
По словам Багаты, вне акций ограничение количества определенных товаров не применяется.
- Rimi
Представители торговой сети Rimi сообщили, что подобных ограничений в их магазинах нет и не планируется.
Однако отметили, что в интернет-магазине Rimi с момента его создания на некоторые товары действует ограничение по объему. Цель этого - позаботиться о том, чтобы нагрузка на складских работников и курьеров не была чрезмерной, особенно в периоды акций, "что также является общепринятой практикой в других интернет-магазинах мира, например, ограничение на большие упаковки бутылок с водой в одном заказе".
- Lidl
Еще в прошлом году сообщалось, что в магазинах Lidl введено ограничение на покупку некоторых товаров. Они в основном касались консервов и продуктов длительного хранения, таких как масло, а также различных средств гигиены, в том числе туалетной бумаги.
Представители сети отмечают, что ограничения были краткосрочными - все дело было в нарушении цепочек поставок, что было вызвано войной, а также в беспокойстве населения. В настоящее время никаких ограничений на товары в магазинах сети нет.
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