Сейм рассмотрит сегодня поправки к закону о сохранении и защите исторического центра Риги, которые позволят "разблокировать" приостановленный план развития столицы.
Сейм хочет "разблокировать" приостановленный план развития Риги
В закон планируется включить пункт, предусматривающий, что до вступления в силу локальной планировки исторического центра Риги и его защитной зоны, но не позднее 30 июня 2031 года, в историческом центре Риги применяется планировка центра Риги и его защитной зоны.
Предполагается, что закон вступит в силу сразу после его провозглашения.
Новый план развития Риги разрабатывался несколько лет, но при предыдущем правительстве был приостановлен министром охраны среды и регионального развития Артуром Томом Плешсом, что вызвало раскол в правящей коалиции Риги.
Главное возражение Плешса состояло в том, что с вступлением в силу новой территориальной планировки Риги возникнет ситуация, при которой исторический центр фактически останется без законного территориального плана.
Согласно решению Рижской думы, на территории Риги одновременно действуют две не согласованные друг с другом территориальные планировки.
Со стороны оппонентов высказывались подозрения, что действия Плешса можно объяснить нежеланием ограничивать азартные игры, что предусматривала новая планировка Риги.
Новый министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс назвал такой шаг своего предшественника несоразмерным и заявил о необходимости дискуссии об ограничении полномочий министра при отмене нормативных актов, изданных самоуправлениями.
Чтобы как можно быстрее возобновить действие плана развития Риги, Спринджукс предложил внести поправки в закон, которые разрешат ситуацию, когда в столице действуют два документа планирования.
Рижская дума оспорила решение Плешса в Конституционном суде.
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