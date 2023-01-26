Сейм хочет "разблокировать" приостановленный план развития Риги

В закон планируется включить пункт, предусматривающий, что до вступления в силу локальной планировки исторического центра Риги и его защитной зоны, но не позднее 30 июня 2031 года, в историческом центре Риги применяется планировка центра Риги и его защитной зоны.

Предполагается, что закон вступит в силу сразу после его провозглашения.

Новый план развития Риги разрабатывался несколько лет, но при предыдущем правительстве был приостановлен министром охраны среды и регионального развития Артуром Томом Плешсом, что вызвало раскол в правящей коалиции Риги.

Главное возражение Плешса состояло в том, что с вступлением в силу новой территориальной планировки Риги возникнет ситуация, при которой исторический центр фактически останется без законного территориального плана.

Согласно решению Рижской думы, на территории Риги одновременно действуют две не согласованные друг с другом территориальные планировки.

Со стороны оппонентов высказывались подозрения, что действия Плешса можно объяснить нежеланием ограничивать азартные игры, что предусматривала новая планировка Риги.

Новый министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс назвал такой шаг своего предшественника несоразмерным и заявил о необходимости дискуссии об ограничении полномочий министра при отмене нормативных актов, изданных самоуправлениями.

Чтобы как можно быстрее возобновить действие плана развития Риги, Спринджукс предложил внести поправки в закон, которые разрешат ситуацию, когда в столице действуют два документа планирования.

Рижская дума оспорила решение Плешса в Конституционном суде.