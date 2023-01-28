Белоруска Соболенко впервые стала чемпионкой турнира "Большого шлема"

В решающем матче Соболенко одержала победу со счётом 6:4, 3:6, 4:6. Счёт в очном противостоянии стал 4:0.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. На счету Соболенко, занимающей 5-е место в мировом рейтинге WTA, 17 эйсов, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7. Рыбакина (25 WTA) девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку 10 брейк-поинтов из 13.

24-летняя Соболенко впервые в карьере выиграла турнир "Большого шлема" и на следующей неделе вернётся на 2-ю строчку рейтинга WTA. Она заработает 2000 рейтинговых очков и 2,975 миллиона долларов призовых.

Рыбакина получит 1300 баллов и 1,625 миллиона долларов, а также дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.

Главный матч мужского одиночного турнира в Мельбурне состоится 29 января.