Пике впервые выложил фото с новой возлюбленной. Она младше Шакиры на 22 года

На фото пара запечатлена за столиком в кафе. Автором снимка, сделанного на телефон, является избранница 35-летнего Пике. Футболист оставил снимок без комментариев. Фото за 14 часов с момента публикации собрало больше 2,8 млн лайков и почти 500 тысяч комментариев.

Напомним, ранее Пике расстался с Шакирой после 12 лет отношений. По информации СМИ, причиной расставании стали измены футболиста.

Пике и Шакира находились в отношениях с 2011 года, но не состояли в официальном браке. Они познакомились в 2010 году на съёмках клипа на её песню Waka Waka, посвящённую чемпионату мира по футболу. У пары двое сыновей - Милан (2013 г. р.) и Саша (2015 г. р.).

Новая возлюбленная Пике, которая младше Шакиры на 22 года, учится в университете на факультете "Реклама и связи с общественностью" и работает в продюсерской компании Жерара Kosmos Studio.

После того, как её имя стало всплывать в медиа, Клара сделала свои страницы в соцсетях закрытыми. Несмотря на это, у девушки сейчас почти 20 тысяч подписчиков.