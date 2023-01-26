По меньшей мере 11 человек погибли и еще 11 получили ранения в результате российских ракетных обстрелов Украины в четверг, 26 января, сообщил представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Александр Хорунжий.
В результате ракетных обстрелов в Украине погибло 11 человек
По имеющейся у службы информации, с полуночи до 15:00 по местному и латвийскому времени в результате ракетных обстрелов и обстрелов беспилотников вспыхнуло два пожара и повреждено 35 зданий.
В ликвидации последствий атак задействовано более 100 сотрудников службы.
Большая часть поврежденных зданий, особенно частных домов и жилых многоэтажек, находится в Киевской области.
Также украинские военные опубликовали уточненные данные о массированном обстреле инфраструктуры страны российской армией.
Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки Россия нанесла 37 авиаударов, в том числе 17 - при помощи дронов. Все дроны были сбиты, пишут украинские военные.
По новым сведениям ВСУ, за минувшие сутки по Украине запустили 59 ракет, 47 из которых было уничтожено (ранее сообщалось о 55 запущенных ракетах). Российские военные также произвели по Украине 53 обстрела из РЗСО.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!