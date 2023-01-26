Страны НАТО обсуждают поставки истребителей Украине

Германия исключила поставки истребителей Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) накануне исключил поставки истребителей Киеву, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Той же позиции в настоящее время придерживается и Вашингтон. Ранее в США заявили, что поставка самолетов "пока исключена".

Кроме того, по мнению экспертов, самые массовые истребители НАТО F-16 и F-15 не подходят Украине из-за высоких требований к обслуживанию и особенно аэродромам, реконструкцию которых в Украине России будет легко отследить и нанести по ним удар. Они считают, что Киеву больше подойдут шведские многоцелевые самолеты JAS 39 Gripen, но министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил Politico, что у Швеции "нет планов по незамедлительной отправке Gripen в Украину".

Эксперты не ожидают быстрого решения по истребителям для Украины

По словам собеседников Politico, на следующем заседании Контактной группы по военной помощи Украине на базе Рамштайн в Германии принципиального решения о поставке боевой авиации Украине принято не будет. Некоторые чиновники полагают, что эта встреча будет посвящена разработке плана действий на тот случай, если Украине срочно потребуются истребители.