На рыбоперерабатывающем предприятии констатирована торговля людьми; жертв искали в соцсетях

20 января этого года дело было передано для начала уголовного процесса прокуратуре Рижского окружного суда, сообщили RUS TVNET в полиции.

Госполиция начала уголовный процесс 23 ноября 2021 года после того, как в ее распоряжение попала информация о том, что на одном из рыбоперерабатывающих предприятий несколько работников подвергаются эксплуатации.

В ходе расследования выяснилось, что на проверяемом предприятии эксплуатации подвергались три человека - женщина и двое мужчин в возрасте от 40 до 55 лет, двое из них были размещены в офисных помещениях предприятия, где можно было переночевать, помыться и приготовить еду. Во время работы людей закрывали в цеху предприятия.