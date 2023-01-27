Государственная полиция завершила расследование в рамках уголовного процесса о возможной торговле людьми, в ходе которого выяснилось, что по меньшей мере три человека были подвержены эксплуатации на рыбоперерабатывающем предприятии. Завербованных на работу людей несколько месяцев эксплуатировали, используя хитрость и их уязвимость. В ходе расследования подозреваемыми признаны два человека - женщина 1973 года рождения и мужчина 1971 года рождения, которые управляли конкретным предприятием.
На рыбоперерабатывающем предприятии констатирована торговля людьми; жертв искали в соцсетях
20 января этого года дело было передано для начала уголовного процесса прокуратуре Рижского окружного суда, сообщили RUS TVNET в полиции.
Госполиция начала уголовный процесс 23 ноября 2021 года после того, как в ее распоряжение попала информация о том, что на одном из рыбоперерабатывающих предприятий несколько работников подвергаются эксплуатации.
В ходе расследования выяснилось, что на проверяемом предприятии эксплуатации подвергались три человека - женщина и двое мужчин в возрасте от 40 до 55 лет, двое из них были размещены в офисных помещениях предприятия, где можно было переночевать, помыться и приготовить еду. Во время работы людей закрывали в цеху предприятия.
Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что людей вербовали, размещали и трудоустраивали на предприятии без договора и оплаты труда, используя хитрость и уязвимость лиц (тяжелое материальное положение) - у них не было другого реального и допустимого выбора, кроме как быть подверженными эксплуатации. Рабочую силу искали при помощи объявлений в соцсетях, обещая зарплату в размере более тысячи евро до уплаты налогов, однако в реальности размер зарплаты не достигал обещанных объемов, в то же время создавалось впечатление, что неуплаченная часть денег будет выплачена позже. Все трое пострадавших, не получив обещанную зарплату за два проработанных месяца, ушли с работы.
В рамках расследования полиция провела санкционированные обыски по трем адресам, в том числе на предприятии, во время которых было изъято несколько предметов доказательного значения, и 3 марта 2022 года по подозрению в торговле людьми стражи порядка задержали двух человек - женщину 1973 года рождения и мужчину 1971 года рождения, которые были признаны подозреваемыми. Изначально к обоим лицам была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, однако затем она была изменена на меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Оба этих лица занимали на предприятии ведущие должности.
За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.
Государственная полиция завершила расследование уголовного процесса и 20 января этого года передала дело прокуратуре Рижского окружного суда для начала уголовного преследования.
Госполиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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