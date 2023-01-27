Джокович 10-й раз вышел в финал Australian Open

Первым финалистом Australian Open-2023 стал грек Стефанос Циципас, который в полуфинале обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Грек укрепил преимущество в личных встречах - 6:0.

Встреча продолжалась 3 часа 24 минуты. За это время Хачанов, занимающий 20-е место в мировом рейтинге ATP, сделал 10 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. В активе Циципаса (4 ATP) 18 подач навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

26-летний Хачанов второй раз подряд дошёл до полуфинала турниров "Большого шлема". Минувшей осенью он вошёл в четвёрку на последнем US Open. В Мельбурне российский теннисист ни разу не проходил дальше третьего круга. По итогам Australian Open-2023 Хачанов вернётся в топ-15 мирового рейтинга.

Что касается 24-летнего Циципаса, то он впервые в карьере вышел в финал Australian Open. В 2021 году грек играл в финале "Ролан Гаррос", но уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

Именно серб стал вторым финалистом Australian Open-2023. В полуфинале Джокович без особых проблем победил американца Томми Пола (35 ATP). Игра продолжалась 2 часа 20 минут и завершилась со счётом 7:5, 6:1, 6:2.

Джокович вышел в 10-й финал Открытого чемпионата Австралии - все предыдущие он выиграл. В целом это будет его 33-й финал на турнирах "Большого шлема", больше нет ни у кого.

Главный матч мужского одиночного турнира в Мельбурне состоится 29 января.