За неполных четыре месяца в тароматах сети магазинов Lidl было пожертвовано почти пять тысяч евро в рамках благотворительного проекта "Старость – это не одиночество", запущенного Латвийским обществом самаритян (LSA) в сотрудничестве с ритейлером Lidl Latvija для поддержки одиноких пожилых людей. В благодарность за отзывчивость своих клиентов Lidl удваивает сумму пожертвования и увеличивает общую сумму до 10 тысяч евро.
На поддержку одиноких пенсионеров Lidl и покупатели пожертвовали 10 тысяч евро
Эти дополнительные средства пойдут на оснащение автомобилей для мобильного ухода за пожилыми людьми в Курземе, Земгале и Видземе, а также на покупку вспомогательных устройств.
С 15 сентября Латвийское общество самаритян (LSA) в сотрудничестве с ритейлером Lidl Latvija впервые в Латвии открыли возможность для пожертвований в тароматах. Собранные средства направляются на нужды одиноких пожилых людей по всей Латвии. Особенно активно депозитные деньги на нужды проекта жертвовались в декабре, когда сумма пожертвований в тароматах утроилась. В общей сложности жители на благотворительность пожертвовали плату за 48 тыс. единиц депозитной тары.
"Мы говорим огромное спасибо всем благотворителям, потому что каждые 10 центов, пожертвованных в тароматах — это те деньги, которые, собранные вместе, помогут улучшить качество жизни одиноких и опекаемых пожилых людей.
Увидев, как активно наши клиенты откликнулись на эту инициативу, Lidl не смог остаться в стороне – мы удвоили пожертвование – добавив еще 5000 евро, которые пойдут на очень важную потребность в уходе за пожилыми людьми – оснащение передвижных пунктов мобильного ухода и приобретение вспомогательных технических средств", — говорит Дана Хасана, руководитель департамента корпоративных коммуникаций Lidl Latvija.
Глава Латвийского общества самаритян Андрис Берзиньш рассказал, что автомобили для мобильного ухода –
это уникальное, комплексное решение, позволяющее помочь малоимущим одиноким пожилым людям, живущим в сельской местности, где в доме нет душа, горячей воды, стиральной машины и другие удобства, к которым мы привыкли.
"Мы искренне благодарим каждого внесшего пожертвования и Lidl, удвоившего эту сумму: собранные средства помогут улучшить качество жизни пожилых людей, чтобы их старость не была одинокой", - подчеркивает Берзиньш.
Ежемесячно деньги за депозитную тару, пожертвованные в тароматах супермаркетов Lidl, передаются в LSA для поддержки одиноких пенсионеров, находящихся на попечении самаритян в рамках программы "Старость – это не одиночество". Первые пакеты с бытовыми товарами первой необходимости и продуктами питания, купленными на пожертвованные средства, дошли до одиноких пенсионеров Риги и регионов уже в ноябре, и это продолжается каждый месяц.
Важно отметить, что пожертвования в таромате направляются на поддержку по региональному принципу. Например, средства, пожертвованные в огрском магазине Lidl, в основном используются для поддержки одиноких пожилых людей, проживающих в Огрском крае, то же самое касается Вентспилса, Екабпилса или Резекне и других городов, где работает движение самаритян и расположены магазины Lidl.
В настоящее время Латвийское общество самаритян опекает более чем 2700 одиноких пожилых людей по всей в Латвии: на их нужды можно внести пожертвование в тароматах всей сети магазинов Lidl - в 21 магазине в 12 городах.
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