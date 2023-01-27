На поддержку одиноких пенсионеров Lidl и покупатели пожертвовали 10 тысяч евро

Глава Латвийского общества самаритян Андрис Берзиньш рассказал, что автомобили для мобильного ухода –

это уникальное, комплексное решение, позволяющее помочь малоимущим одиноким пожилым людям, живущим в сельской местности, где в доме нет душа, горячей воды, стиральной машины и другие удобства, к которым мы привыкли.

"Мы искренне благодарим каждого внесшего пожертвования и Lidl, удвоившего эту сумму: собранные средства помогут улучшить качество жизни пожилых людей, чтобы их старость не была одинокой", - подчеркивает Берзиньш.

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Ежемесячно деньги за депозитную тару, пожертвованные в тароматах супермаркетов Lidl, передаются в LSA для поддержки одиноких пенсионеров, находящихся на попечении самаритян в рамках программы "Старость – это не одиночество". Первые пакеты с бытовыми товарами первой необходимости и продуктами питания, купленными на пожертвованные средства, дошли до одиноких пенсионеров Риги и регионов уже в ноябре, и это продолжается каждый месяц.

Важно отметить, что пожертвования в таромате направляются на поддержку по региональному принципу. Например, средства, пожертвованные в огрском магазине Lidl, в основном используются для поддержки одиноких пожилых людей, проживающих в Огрском крае, то же самое касается Вентспилса, Екабпилса или Резекне и других городов, где работает движение самаритян и расположены магазины Lidl.

В настоящее время Латвийское общество самаритян опекает более чем 2700 одиноких пожилых людей по всей в Латвии: на их нужды можно внести пожертвование в тароматах всей сети магазинов Lidl - в 21 магазине в 12 городах.